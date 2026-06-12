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    Gericht erlaubt Käfigkämpfe an Trumps Geburtstag

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht erlaubt UFC-Kampfsportevent vor Weißem Haus
    • Gegner scheitern mit zu spät eingebrachten Einwänden
    • Über 4.000 Arenaplätze und über 120.000 beim Fanfest
    Gericht erlaubt Käfigkämpfe an Trumps Geburtstag
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein US-Gericht hat grünes Licht für das geplante Kampfsportevent zum 80. Geburtstag von Präsident Donald Trump gegeben. Einen Antrag von Gegnern des Spektakels wies das Gericht unter anderem mit der Begründung ab, die Einwände seien zu spät eingebracht worden. Die Kläger hätten zudem nicht hinreichend begründet, warum ihnen durch die Veranstaltung dauerhafter Schaden droht.

    Zu Trumps 80. Geburtstag an diesem Sonntag sind Kämpfe direkt vor dem Weißen Haus geplant. Dort wurde schon ein Käfig im typischen Oktagon-Format aufgebaut, umgeben von Zuschauertribünen und überspannt von einer riesigen Kuppel. Offizieller Anlass sind die Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA - der allerdings auf den 4. Juli datiert ist.

    Veranstalter ist die Profi-Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) für Mixed Martial Arts (MMA) - ein oft blutiger Kampfsport, der Techniken unter anderem aus dem Boxen, Ringen, Kickboxen sowie Karate und Jiu Jitsu vereint.

    Über 120.000 Zuschauer erwartet

    An dem geplanten Käfigkampf gibt es viel Kritik. Um ihn zu verhindern, reichte die Organisation Public Integrity Project Anfang des Monats im Namen zweier US-Bürger Klage vor einem Bundesgericht ein. Die Kläger werfen Trump unter anderem vor, UFC-Chef Dana White und seinem Unternehmen Zugang zum Weißen Haus und dem Lincoln Memorial zu gewähren, "um ein privates, gewinnorientiertes Sportevent zu veranstalten - mit all den Werbe- und Branding-Möglichkeiten, die ein solcher Zugang mit sich bringt". Trump saß schon mehrfach bei UFC-Kämpfen im Publikum und pflegt eine enge Beziehung zum Ligachef White.

    Auf den Rängen der errichteten Arena sollen mehr als 4.000 Zuschauer Platz haben. Bei einem Fan-Fest im Ellipse-Park zwischen dem Weißen Haus und dem Washington Monument werden zudem mehr als 120.000 Besucher erwartet, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht./jcf/DP/men







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