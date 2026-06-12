Devisen
Euro gestützt von zunehmenden Hinweisen auf Nahost-Friedenslösung
- Euro 1,1575 USD unverändert zum Vortag Referenz 1,1567
- Sinkende Ölpreise stützten Euro wegen Reservenmangel
- Trump-Ankündigung zu Iran beflügelte Märkte Risiken
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine Vortagsgewinne behauptet. In New York kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1575 US-Dollar ebenso viel wie im europäischen Nachmittagshandel. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1567 (Donnerstag: 1,1537) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8645 (0,8667) Euro gekostet.
Am Donnerstag hatte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein Abkommen mit dem Iran könnte bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden, für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, sinkende Ölpreise und einen steigenden Eurokurs gesorgt. Auch laut jüngsten Aussagen der pakistanischen Regierung, die zwischen den Konfliktparteien vermittelt, haben sich Vertreter aus Washington und Teheran über ein Abkommen verständigt. Irans Außenminister Abbas Araghtschi bestätigte, dass ein Abkommen zum Greifen nah sei.
Die gesunkenen Ölpreise stützten den Euro, da die Eurozone im Gegensatz zu den USA über keine größeren Ölreserven verfügt. Zudem war die Weltleitwährung Dollar weniger gefragt.
Analysten der Dekabank warnten indes, dass die Euphorie mit Blick auf einen Frieden im Nahen Osten Risiken berge. Das im Juni besser als erwartet ausgefallene Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan half dem Dollar nicht./jsl/gl/men
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???