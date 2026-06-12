Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Arm Holdings
Tagesperformance: +12,38 %
Tagesperformance: +12,38 %
Platz 1
Performance 1M: +70,25 %
Performance 1M: +70,25 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +8,28 %
Tagesperformance: +8,28 %
Platz 2
Performance 1M: +9,68 %
Performance 1M: +9,68 %
Intel
Tagesperformance: +7,02 %
Tagesperformance: +7,02 %
Platz 3
Performance 1M: +4,02 %
Performance 1M: +4,02 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,84 %
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 4
Performance 1M: +8,54 %
Performance 1M: +8,54 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 5
Performance 1M: +21,11 %
Performance 1M: +21,11 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 6
Performance 1M: +11,14 %
Performance 1M: +11,14 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,04 %
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 7
Performance 1M: +40,20 %
Performance 1M: +40,20 %
Qualcomm
Tagesperformance: +5,03 %
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 8
Performance 1M: -9,83 %
Performance 1M: -9,83 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 9
Performance 1M: -16,31 %
Performance 1M: -16,31 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 10
Performance 1M: +3,66 %
Performance 1M: +3,66 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 11
Performance 1M: -4,98 %
Performance 1M: -4,98 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 12
Performance 1M: -36,60 %
Performance 1M: -36,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
WallstreetONLINE-Forum: Aktuelles Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) zeigt überwiegend charttechnisch optimistische Tendenzen: MACD-Entlastung, RSI rund 35–40, zwei bullische W‑Formationen; mögliche Erholung, Impulswelle 5 könnte beendet sein. Fundamentaldiskussionen zur NAV-/Arbitrage-Strategie von Strategy; Bewertung als attraktiv beschrieben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht exakt beziffert. Beitrag 1.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 13
Performance 1M: +4,09 %
Performance 1M: +4,09 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 14
Performance 1M: +69,99 %
Performance 1M: +69,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
Laut dem wallstreetONLINE-Forum zeigt MRVL gemischtes Sentiment: Gewinnmitnahmen nach der Rallye (Beitrag 2/3) mit anschließender Aufwärtsbewegung und spekulativen Hoffnungen auf weiteres Upside durch KI. Andere Anleger waren raus oder vorsichtig (Geldmarkt-ETF). Kurzfristig volatil; fundamentale/Kennzahlen bleiben unklar. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar; exakter Wert fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Marvell Technology eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 15
Performance 1M: +30,91 %
Performance 1M: +30,91 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,30 %
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 16
Performance 1M: +19,45 %
Performance 1M: +19,45 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 17
Performance 1M: -15,49 %
Performance 1M: -15,49 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 18
Performance 1M: -0,26 %
Performance 1M: -0,26 %
Cintas
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 19
Performance 1M: +12,72 %
Performance 1M: +12,72 %
Palantir
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 20
Performance 1M: -4,62 %
Performance 1M: -4,62 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 21
Performance 1M: +29,01 %
Performance 1M: +29,01 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 22
Performance 1M: -18,18 %
Performance 1M: -18,18 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 23
Performance 1M: -4,39 %
Performance 1M: -4,39 %
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