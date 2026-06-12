Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: -10,37 %
Tagesperformance: -10,37 %
Platz 1
Performance 1M: -15,76 %
Performance 1M: -15,76 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +8,28 %
Tagesperformance: +8,28 %
Platz 2
Performance 1M: +9,68 %
Performance 1M: +9,68 %
Albemarle
Tagesperformance: +8,03 %
Tagesperformance: +8,03 %
Platz 3
Performance 1M: -22,07 %
Performance 1M: -22,07 %
The Mosaic
Tagesperformance: +7,10 %
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 4
Performance 1M: -1,22 %
Performance 1M: -1,22 %
Intel
Tagesperformance: +6,95 %
Tagesperformance: +6,95 %
Platz 5
Performance 1M: +4,02 %
Performance 1M: +4,02 %
Coherent
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 6
Performance 1M: +0,81 %
Performance 1M: +0,81 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,70 %
Tagesperformance: +6,70 %
Platz 7
Performance 1M: +8,54 %
Performance 1M: +8,54 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 8
Performance 1M: +21,11 %
Performance 1M: +21,11 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -6,00 %
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 9
Performance 1M: +16,78 %
Performance 1M: +16,78 %
Teradyne
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 10
Performance 1M: +10,14 %
Performance 1M: +10,14 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,60 %
Tagesperformance: +5,60 %
Platz 11
Performance 1M: +11,14 %
Performance 1M: +11,14 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,26 %
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 12
Performance 1M: +40,20 %
Performance 1M: +40,20 %
Qualcomm
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 13
Performance 1M: -9,83 %
Performance 1M: -9,83 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 14
Performance 1M: -9,51 %
Performance 1M: -9,51 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 15
Performance 1M: -10,02 %
Performance 1M: -10,02 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 16
Performance 1M: +18,21 %
Performance 1M: +18,21 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 17
Performance 1M: -16,31 %
Performance 1M: -16,31 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 18
Performance 1M: +1,86 %
Performance 1M: +1,86 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 19
Performance 1M: +29,71 %
Performance 1M: +29,71 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 20
Performance 1M: +55,27 %
Performance 1M: +55,27 %
Carnival
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 21
Performance 1M: +16,91 %
Performance 1M: +16,91 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 22
Performance 1M: -6,23 %
Performance 1M: -6,23 %
Quanta Services
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 23
Performance 1M: -9,95 %
Performance 1M: -9,95 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,93 %
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 24
Performance 1M: -4,98 %
Performance 1M: -4,98 %
PTC
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 25
Performance 1M: -24,09 %
Performance 1M: -24,09 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 26
Performance 1M: -2,32 %
Performance 1M: -2,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Nach Verwässerung gestern ca. -28%, heute Kurs nahe 32 USD bei Volumen 243,7 Mio (Tageshoch). Institutionelle Zuflüsse bleiben stark: Nettozufluss >800 Mio USD; Großorders >700 Mio USD; Gesamtzufluss ca. 843 Mio USD. Kernfrage: Realisierung der 39 Mrd-Aufträge? Falls ja, Kurspotenzial; sonst Unsicherheit. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,30 %
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 27
Performance 1M: +19,45 %
Performance 1M: +19,45 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 28
Performance 1M: -0,26 %
Performance 1M: -0,26 %
Cintas
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 29
Performance 1M: +12,72 %
Performance 1M: +12,72 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 30
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 31
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
Palantir
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 32
Performance 1M: -4,62 %
Performance 1M: -4,62 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 33
Performance 1M: +10,50 %
Performance 1M: +10,50 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 34
Performance 1M: -4,86 %
Performance 1M: -4,86 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 35
Performance 1M: +22,07 %
Performance 1M: +22,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte