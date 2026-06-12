SpaceX-Aktie knallt fast 20 Prozent hoch – und Musk wird Trillionär

Elon Musk ist damit offiziell der erste Trillionär der Welt. Sein Anteil am Raketenbauer allein wird zu IPO-Konditionen auf knapp 690 Milliarden US-Dollar taxiert, hinzu kommt sein Tesla-Paket. Zusammengerechnet überschreitet sein Vermögen die Billionen-US-Dollar-Marke. eine Zahl mit 12 Nullen.

Der erste Handelstag von SpaceX ist Geschichte, und er war genau das Spektakel, auf das alle hingefiebert hatten. Die Aktie des Raumfahrtkonzerns legte zum Handelsschluss knapp unter 20 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zu und notierte zuletzt bei rund 161 US-Dollar. Das Börsendebüt gilt bereits jetzt als das größte in der Geschichte der US-Kapitalmärkte.

-21,56 % +5,50 % -11,75 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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Der Ausgabepreis der Papiere war bei 135 US-Dollar festgelegt worden, die Aktie eröffnete bei 150 US-Dollar und kletterte im Tagesverlauf weiter. Die Marktkapitalisierung stieg damit auf über zwei Billionen US-Dollar. Damit stieg SpaceX unter dem Ticker SPCX zum sechst-wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt auf, noch vor manchen Tech-Giganten, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind.

Das Erstaunliche daran: SpaceX ist nicht profitabel. Im Gegenteil. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat das Unternehmen Verluste von insgesamt mehr als 41 Milliarden US-Dollar angehäuft. Im Börsenprospekt steht schwarz auf weiß, dass Profitabilität auch künftig nicht garantiert ist.

Musk selbst sagte vor dem IPO in einem Gespräch mit JPMorgan, das Unternehmen sei zwar seit etwa 2015 operativ cashflow-positiv. Der Börsengang diene aber vor allem dazu, Kapital für eine massive Wachstumsphase einzusammeln. Es sollen über 100.000 Satelliten und KI-Rechenzentren im Orbit folgen.

Das einzige Segment, das heute echte Gewinne schreibt, ist Starlink, der Satelliten-Internetdienst. Alles andere, Raketen, Raumkapseln, das im Februar übernommene KI-Startup xAI mitsamt dem Chatbot Grok und dem Netzwerk X, ist Zukunftswette.

Für viele Investoren ist das offenbar kein Hindernis. "Ich erwarte explosive Nachfrage", sagte Ophir Gottlieb vom Analysehaus Capital Market Laboratories gegenüber Marketwatch mit Blick auf den bevorstehenden Start des Optionshandels ab kommendem Dienstag. Das größte IPO aller Zeiten, verbunden mit dem wohl kontroversesten Gründer der Gegenwart und Zielen von galaktischem Ausmaß, dürfte für enormes Handelsvolumen sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,56 % und einem Kurs von 141,2EUR auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 22:13 Uhr) gehandelt.





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