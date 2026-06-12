🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Mosaic AktievorwärtsNachrichten zu The Mosaic

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Mosaic Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 12.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die The Mosaic Aktie bisher um +7,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Mosaic Aktie.

    Besonders beachtet! - The Mosaic Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 12.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Mosaic Company ist ein führender US-Düngemittelhersteller, fokussiert auf Phosphat- und Kalidünger für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position im globalen Nährstoffmarkt, vertikal integriert von Abbau bis Vertrieb. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Yara, CF Industries, K+S. Vorteile: Skaleneffekte, eigene Rohstoffbasis, globale Logistik und Agrar-Beratungsservices.

    The Mosaic aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.06.2026

    Die The Mosaic Aktie notiert aktuell bei 19,613 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,403  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der The Mosaic Aktie. Nach einem Plus von +5,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,613, mit einem Plus von +7,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.896,67€
    Basispreis
    4,17
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.882,67€
    Basispreis
    4,76
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der The Mosaic Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -31,21 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um -6,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,61 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    The Mosaic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,64 %
    1 Monat -1,22 %
    3 Monate -31,21 %
    1 Jahr -39,10 %
    Stand: 12.06.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur The Mosaic Aktie

    Es gibt 318 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,24 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 12.06. - US Tech 100 stark +0,80 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX tritt auf der Stelle – US-Börsen ziehen davon, Tech-Werte schwächeln


    Die Börsen senden heute gemischte Signale: Während der DAX nur leicht zulegt und Tech-Werte schwächeln, ziehen vor allem der SDAX und die großen US-Indizes deutlich an.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. K+S notiert im Plus, mit +2,10 %. Nutrien notiert im Plus, mit +3,45 %.

    The Mosaic Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Mosaic

    +7,10 %
    -6,64 %
    -1,22 %
    -31,21 %
    -39,10 %
    -44,03 %
    -35,11 %
    -23,02 %
    -59,34 %
    ISIN:US61945C1036WKN:A1JFWK
    The Mosaic direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! The Mosaic Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 12.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die The Mosaic Aktie bisher um +7,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Mosaic Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     