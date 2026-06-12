The Mosaic Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 12.06.2026

Die The Mosaic Aktie notiert aktuell bei 19,613€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,403 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der The Mosaic Aktie. Nach einem Plus von +5,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,613€, mit einem Plus von +7,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

The Mosaic Company ist ein führender US-Düngemittelhersteller, fokussiert auf Phosphat- und Kalidünger für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position im globalen Nährstoffmarkt, vertikal integriert von Abbau bis Vertrieb. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Yara, CF Industries, K+S. Vorteile: Skaleneffekte, eigene Rohstoffbasis, globale Logistik und Agrar-Beratungsservices.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der The Mosaic Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -31,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um -6,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,61 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

The Mosaic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,64 % 1 Monat -1,22 % 3 Monate -31,21 % 1 Jahr -39,10 %

Informationen zur The Mosaic Aktie

Stand: 12.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 318 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,24 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Börsen senden heute gemischte Signale: Während der DAX nur leicht zulegt und Tech-Werte schwächeln, ziehen vor allem der SDAX und die großen US-Indizes deutlich an.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. K+S notiert im Plus, mit +2,10 %. Nutrien notiert im Plus, mit +3,45 %.

The Mosaic Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.