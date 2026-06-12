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    IPO/AKTIE IM FOKUS 3

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    Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX startet an der Nasdaq mit 150 Dollar
    • Bewertung stieg kurzfristig auf über zwei Billionen
    • Kritiker sehen Summe der Teile bei 600 Milliarden
    IPO/AKTIE IM FOKUS 3 - Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Schlusskurse)

    NEW YORK (dpa-AFX) - SpaceX hat am Freitag wie von vielen Anlegern erhofft seinen Rekord-Börsengang erfolgreich absolviert. Die Aktien des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk starteten mit 150 US-Dollar in den Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq.

    Damit lag der Kurs gut 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar, der Musk Einnahmen von 75 Milliarden US-Dollar bescherte - und dem bereits reichsten Menschen der Welt den Status als erster Billionär. Beim zuvor größten Börsengang der Geschichte hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

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    Da Musk nur einen fünfprozentigen Anteil an SpaceX an die Börse brachte, ergab sich zum Start eine Gesamtbewertung des Unternehmens von 1,77 Billionen Dollar. Damit war das Unternehmen aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta , der aktuell 1,43 Billionen Dollar auf die Waagschale bringt. Auch den Elektroautobauer Tesla ließ SpaceX klar hinter sich.

    Und damit war das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Denn nach einem Anstieg der Aktien bis auf 176,52 Dollar schlossen sie mit 160,95 Dollar, was einen Gewinn von gut 19 Prozent bedeutet. Die Unternehmensbewertung kletterte so auf fast 2,1 Billionen Dollar. Damit bewahrheiteten sich Aussagen aus dem vorbörslichen Handel mit Derivaten, die SpaceX eine Bewertung von über 2 Billionen Dollar zugeschrieben hatten. SpaceX rückte so schon an seinem ersten Handelstag in die Sphären der wertvollsten US-Unternehmen auf.

    Unangefochtener Platzhirsch ist weiter der KI-Chip-Gigant Nvidia mit knapp 5 Billionen Dollar, gefolgt vom Google -Mutterkonzern Alphabet und dem Tech-Riesen Apple mit Werten oberhalb der 4-Billionen-Marke. Der Softwarekonzern Microsoft folgt mit einem Wert von 2,9 Billionen Dollar schon mit einigem Abstand, da ihn - ähnlich wie Apple - unter anderem der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) seine frühere Spitzenposition gekostet hat. Dem Online-Händler und Technologiegiganten Amazon mit aktuell knapp 2,6 Billionen Dollar rückt SpaceX bereits auf die Pelle.

    Marktbeobachter Stephen Innes hatte vor dem SpaceX-Handelsstart betont, dass eine Marktbewertung zum Börsenschluss des ersten Handelstages über zwei Billionen Dollar den nächsten Mega-Börsengängen im KI-Bereich eine aussagekräftige Bewertungsvorlage liefern würde. In den Startlöchern stehen der ChatGPT-Erfinder OpenAI und sein Rivale Anthropic.

    Trotz aller Begeisterung für den SpaceX-Börsengang gab es auch skeptische Stimmen, ob ein Unternehmen, das noch keine Gewinne erzielt hat, eine derart hohe Bewertung verdient. "Was die Fundamentaldaten angeht, sind die Investoren ihrer Zeit voraus", sagte etwa Amanda Lyons, Leiterin der Research-Abteilung beim Hedgefonds Energy Group Capital. Eine Bewertung der Summe der Einzelteile des Unternehmens würde bei etwa 600 Milliarden Dollar liegen, was rund einem Drittel des aktuellen Werts entspreche. Doch gegen die hohen Bewertungen der Unternehmen von Elon Musk zu wetten, sei ein Jahrzehnt lang ein Verlustgeschäft gewesen, räumte die Expertin ein.

    Langjährige Musk-Anhänger kamen ohnehin zu einem viel positiveren Urteil. So hält Shaun Maguire - Partner bei der Risikokapital-Beteiligungsgesellschaft Sequoia Capital, welche die Investitionen des Unternehmens in Musks Firmen geleitet hat - den Bewertungsmaßstab für gerechtfertigt. "Der Börsengang von SpaceX signalisiert den Übergang von einer Software-dominierten zu einer Hardware-dominierten Welt", betonte er.

    SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das US-Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink, der zugleich der mit Abstand größte Geldbringer ist. Ferner brachte Musk in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Damit könnten die Investoren gleich von mehreren Megatrends profitieren./la/gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 206,1 auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Verkäufe von Tesla-Aktien zugunsten von SpaceX, Auswirkungen des niedrigen Freefloats und der ungleichen Musk-Beteiligung (~85% vs ~25%) auf Fusionen und Short-Risiko, kurzfristiges Kurspotenzial bei knappen Retail-Shares sowie Debatten über Teslas Bewertung, fundamentale Qualität und die Bedeutung der FSD-Zulassung für Anleger.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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