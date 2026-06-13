🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    LUNYEE bringt die 3020 Nova CNC Router auf den Markt, um die Desktop-CNC leistungsfähiger und einfacher zu machen

    HONG KONG, 13. Juni 2026 /PRNewswire/ -- LUNYEE, eine Marke für Desktop-Fertigung mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung, gab heute die Einführung des LUNYEE 3020 Nova CNC Routers bekannt. Die neue Desktop-CNC-Maschine kombiniert eine 710-W-Trim-Router-Spindel, ein hochgradig vormontiertes Design und industrietaugliche Linearschienen und Kugelumlaufspindeln an den X-, Y- und Z-Achsen.

    Sie wurde entwickelt, um die Montage zu vereinfachen, die Schnittleistung zu erhöhen und Anfängern den Einstieg in die Desktop-CNC zu erleichtern.

    Einrichtung in 5 Minuten, erstes CNC-Projekt in etwa 30 Minuten

    Der LUNYEE 3020 Nova ist mit einer stark vormontierten Struktur gebaut. Der Kernrahmen und das Antriebssystem werden vor dem Versand zusammengebaut, eingestellt und getestet. Nach dem Auspacken müssen die Benutzer nur noch das Z-Achsen-Modul installieren und die Kabel anschließen. Die Maschine ist in weniger als fünf Minuten einsatzbereit.

    Vom Auspacken bis zum Laden eines Werkzeugwegs können Anwender ihr erstes grundlegendes CNC-Projekt in etwa 30 Minuten fertig stellen. So können Bastler, Heimwerker, Ausbilder und kleine Unternehmen schneller mit der Produktion von echten Arbeiten auf einer Desktop-CNC-Maschine beginnen.

    710 W Leistung und industrietaugliche Bewegung für mehr Schneidleistung     

    Die 3020 Nova ist standardmäßig mit einer 710-W-Trim-Router-Spindel ausgestattet, die eine zuverlässige Schneidleistung für Holz, Acryl, Kunststoff, weiche Metalle und feine Gravuranwendungen bietet.

    Als Antriebssystem verwendet die 3020 Nova in allen drei Achsen quadratische HGH-15-Industrieschienen, gepaart mit 1204-Kugelgewindetrieben. Diese Struktur trägt zur Verbesserung der Maschinensteifigkeit, der Bewegungsstabilität und der Positioniergenauigkeit bei. Die Maschine unterstützt eine maximale Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 5.000 mm/min und eine Genauigkeit von ±0,05 mm.

    Preise und Verfügbarkeit                    

    Der LUNYEE 3020 Nova CNC Router ist ab sofort auf der offiziellen LUNYEE Website unter erhältlich und unterstützt den weltweiten Versand. Der Einzelhandelspreis des 3020 Nova beträgt 599 USD. Neukunden erhalten mit dem Code LY3020 einen Rabatt von 8 %. Der Rabattcode ist bis zum 30. Juni 2026 gültig.

    Informationen zu LUNYEE

    LUNYEE ist eine innovative Marke, die hochwertige CNC-Fräsen und DIY-Werkzeuge entwickelt. Das Unternehmen bietet kosteneffiziente, zuverlässige Produktionsanlagen für Hersteller, Heimwerker und kleine Unternehmen weltweit. Von Einsteigermaschinen bis hin zu leistungsfähigeren Produktivitätswerkzeugen wird LUNYEE von der Markenphilosophie geleitet: „Einfacher Start. Lange Leistung."

    Medienkontakt      

    LUNYEE
    E-Mail: marketing@lunyeecnc.com
    Website: www.lunyeecnc.com
    YouTube: https://www.youtube.com/@lunyeecncofficial
    Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/lunyeecncofficialusergroup
    TikTok: https://www.tiktok.com/@lunyee.official

    Video – https://mma.prnewswire.com/media/2992981/0527.mp4

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lunyee-bringt-die-3020-nova-cnc-router-auf-den-markt-um-die-desktop-cnc-leistungsfahiger-und-einfacher-zu-machen-302792550.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    LUNYEE bringt die 3020 Nova CNC Router auf den Markt, um die Desktop-CNC leistungsfähiger und einfacher zu machen HONG KONG, 13. Juni 2026 /PRNewswire/ - LUNYEE, eine Marke für Desktop-Fertigung mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung, gab heute die Einführung des LUNYEE 3020 Nova CNC Routers bekannt. Die neue Desktop-CNC-Maschine kombiniert eine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     