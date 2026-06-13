AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim & hebt Ausblick 2026/27 hervor
AT&S zündet die nächste Wachstumsstufe: Mit AMD und einem weiteren Tech-Giganten soll Kulim zum globalen Hotspot für KI- und High-End-Computing-Substrate ausgebaut werden.
Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
- AT&S hat mit AMD und einem weiteren führenden Technologieunternehmen Eckpunkte zur Erweiterung der Produktion von High‑End‑IC‑Substraten für KI/High‑Performance‑Computing in Kulim (Malaysia) vereinbart.
- Zusätzliche Kapazitäten werden im bestehenden Werk und in einem bislang ungenutzten Gebäude des zweiten Werks in Kulim geschaffen; die dafür benötigten Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 1,5–2,0 Mrd. € und sollen vollständig durch langfristige Kundenzusagen getragen werden (Verträge noch final zu verhandeln).
- AT&S hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 an: erwartetes währungsbereinigtes Umsatzwachstum 45–55% (bisher 30–35%) und erwartete EBITDA‑Marge 32–37% (bisher 25–29%).
- Die geplanten Investitionen für 2026/27 steigen auf 1,0–1,2 Mrd. € (bisher 400 Mio. €); das Unternehmen rechnet trotz höherer Investitionen mit einem deutlich positiven operativen Free‑Cashflow.
- AT&S ist ein global führender Hersteller von IC‑Substraten und Leiterplatten mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud), einem europäischen R&D‑/Substrat‑Kompetenzzentrum in Leoben und rund 14.000 Mitarbeitenden.
- Die Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Artikel 17 MAR, veröffentlicht am 13.06.2026; Kontakt‑ und Medieninformationen sind in der Pressemitteilung enthalten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 04.08.2026.
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