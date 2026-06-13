Chartanalyse
Goldman Sachs: Bullenmarkt am Limit – Aktie kratzt am 3-Jahres-Hoch
Goldman Sachs hat in den vergangenen drei Jahren eine spektakuläre Neubewertung erlebt. Die Aktie notiert nahe ihrem 3-Jahres-Hoch, der Aufwärtstrend ist intakt – doch die zunehmende Überdehnung wirft die Frage nach der Tragfähigkeit des Höhenflugs auf.
Dynamischer Aufwärtstrend mit massiver Neubewertung
Die Aktie der Goldman Sachs Group hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Neubewertung durchlaufen. Ausgehend von einem Tiefpunkt bei 273,90 US-Dollar Ende Oktober 2023 hat sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben gearbeitet und im Juni 2026 ein Hoch bei 940,80 US-Dollar markiert. Nach einer längeren Seitwärts- und Konsolidierungsphase im Bereich um 300 US-Dollar setzte ab Ende 2023 ein klarer Aufwärtstrend ein, der sich 2024 zunächst moderat und ab 2025 deutlich beschleunigte. Die Kursstruktur zeigt dabei nur begrenzte und vergleichsweise flache Korrekturen – ein Hinweis auf anhaltende Nachfrage und einen dominierenden Bullenmarkt über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg.
Aktuelle Lage nahe am 3-Jahres-Hoch
Der jüngste Schlusskurs liegt bei 893,80 US-Dollar (11.06.2026) und damit nur knapp unter dem 3-Jahres-Hoch von 940,80 US-Dollar. Vom 3-Jahres-Tief bei 273,90 US-Dollar hat sich die Aktie damit um mehr als das Dreifache entfernt. Bezogen auf die Handelsspanne der letzten drei Jahre notiert Goldman Sachs aktuell bei rund 93 Prozent des Weges zwischen Tief und Hoch – also klar im oberen Extrembereich. Das unterstreicht die Stärke des laufenden Trends, zeigt aber zugleich, dass der Titel in einer reifen Phase des Aufschwungs angekommen ist, in der Schwankungen und Gewinnmitnahmen zunehmen können.
200-Tage-Linie bestätigt den etablierten Bullenmarkt
Die 200-Tage-Linie verläuft deutlich unter dem aktuellen Kurs und spiegelt den steilen Aufwärtstrend der vergangenen Monate wider. Nach einer längeren Phase, in der die Aktie im Bereich von 600 bis 800 US-Dollar gehandelt wurde und erst seit dem Frühjahr 2026 nachhaltig über 850 und 900 US-Dollar ausgebrochen ist, dürfte der gleitende Durchschnitt grob im Bereich um 770 US-Dollar liegen. Damit handelt die Aktie aktuell mit einem Aufschlag von rund 16 Prozent auf die 200-Tage-Linie. Ein derartiger Abstand signalisiert einen klar intakten Aufwärtstrend, weist aber auch auf eine gewisse Überdehnung hin: Kurzfristige Rücksetzer in Richtung der steigenden 200-Tage-Linie wären aus technischer Sicht jederzeit möglich, ohne den mittelfristigen Bullenmarkt zu gefährden.
Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Überblick
Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine erste, kurzfristige Auffanglinie verläuft im Bereich von 860 bis 880 US-Dollar, wo der Kurs im Mai und Juni 2026 wiederholt nach oben drehte. Darunter gewinnt die Zone um 780 bis 800 US-Dollar an Bedeutung, die im Frühjahr 2026 mehrfach als Wendebereich fungierte und damit eine wichtige mittelfristige Unterstützung darstellt. Noch tiefer ist der Bereich um 700 bis 720 US-Dollar als starke Basis zu sehen, aus der heraus der jüngste Aufwärtsimpuls gestartet ist. Auf der Oberseite bildet das Verlaufshoch bei 940,80 US-Dollar den zentralen Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den Weg in neue Kursregionen öffnen, während ein Scheitern an diesem Niveau die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung in Richtung der genannten Unterstützungszonen erhöht.
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.