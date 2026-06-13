Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +8,48 %

Blue Owl Capital ist ein führender Anbieter von alternativen Anlageprodukten, spezialisiert auf Direktkredite und Kapitalbeteiligungen für mittelständische Unternehmen. Mit einem verwalteten Vermögen von mehreren Milliarden Dollar konkurriert es mit Blackstone und KKR. Es zeichnet sich durch flexible Finanzierungslösungen und tiefes Branchenverständnis aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Blue Owl Capital Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Blue Owl Capital Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,48 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,18 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,84 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Blue Owl Capital Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -32,68 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Blue Owl Capital Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,48 %.

Mit +8,48 % Dividendenrendite bietet Blue Owl Capital Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,18 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Blue Owl Capital Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,48 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,84.

Blue Owl Capital Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 5,66 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,48 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.