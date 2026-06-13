Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Tokio Marine Holdings ist einer der größten japanischen Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Lebens- und Rückversicherungen sowie Asset Management. Stark in Kfz-, Industrie- und Spezialversicherungen, international breit diversifiziert (u.a. USA, Asien). Wichtige Konkurrenten: MS&AD, Sompo, Allianz, AXA. Stärken: konservative Kapitalanlage, hohe Solvenz, starke Position im Heimatmarkt und Nischenexpertise in Industrie- und Spezialrisiken.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokio Marine Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Tokio Marine Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,50 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,49 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Tokio Marine Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +210,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Tokio Marine Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,50 %.

Mit +3,50 % Dividendenrendite bietet Tokio Marine Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Tokio Marine Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,50 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,49.

Tokio Marine Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 77,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,50 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.