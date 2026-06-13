Einkommen mit Aktien
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Tokio Marine Holdings ist einer der größten japanischen Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Lebens- und Rückversicherungen sowie Asset Management. Stark in Kfz-, Industrie- und Spezialversicherungen, international breit diversifiziert (u.a. USA, Asien). Wichtige Konkurrenten: MS&AD, Sompo, Allianz, AXA. Stärken: konservative Kapitalanlage, hohe Solvenz, starke Position im Heimatmarkt und Nischenexpertise in Industrie- und Spezialrisiken.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokio Marine Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Tokio Marine Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,50 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+19,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,49 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Tokio Marine Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +210,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Tokio Marine Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,50 %.
Mit +3,50 % Dividendenrendite bietet Tokio Marine Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Tokio Marine Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,50 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,49.
Tokio Marine Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 77,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,50 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Tokio Marine Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.06.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Tokio Marine Holdings Aktie. Sie fällt um -3,43 % auf 40,15€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,50 %, eine Investition von etwa 171.429€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|245,00
|+12,39 %
|+3,50 %
|2026
|218,00
|+26,74 %
|+3,18 %
|2025
|172,00
|+39,84 %
|+3,00 %
|2024
|123,00
|+23,00 %
|+2,97 %
|2023
|100,00
|+17,65 %
|+3,90 %
|2022
|85,00
|0,00 %
|+3,77 %
Warum Tokio Marine Holdings für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,50 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +19,30 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 13,49
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen