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    Einkommen mit Aktien

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Einkommen mit Aktien - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: adobe.stock.com

    Tokio Marine Holdings ist einer der größten japanischen Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Lebens- und Rückversicherungen sowie Asset Management. Stark in Kfz-, Industrie- und Spezialversicherungen, international breit diversifiziert (u.a. USA, Asien). Wichtige Konkurrenten: MS&AD, Sompo, Allianz, AXA. Stärken: konservative Kapitalanlage, hohe Solvenz, starke Position im Heimatmarkt und Nischenexpertise in Industrie- und Spezialrisiken.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokio Marine Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Tokio Marine Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,50 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,30 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,49 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Tokio Marine Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +210,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Tokio Marine Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,50 %.
    Mit +3,50 % Dividendenrendite bietet Tokio Marine Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,30 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Tokio Marine Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,50 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,49.
    Tokio Marine Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 77,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,50 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Tokio Marine Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Tokio Marine Holdings Aktie. Sie fällt um -3,43 % auf 40,15. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,50 %, eine Investition von etwa 171.429 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 245,00 +12,39 % +3,50 %
    2026 218,00 +26,74 % +3,18 %
    2025 172,00 +39,84 % +3,00 %
    2024 123,00 +23,00 % +2,97 %
    2023 100,00 +17,65 % +3,90 %
    2022 85,00 0,00 % +3,77 %

    Warum Tokio Marine Holdings für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,50 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +19,30 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,49
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Tokio Marine Holdings

    -3,43 %
    +5,56 %
    +1,85 %
    +25,32 %
    +11,74 %
    +83,44 %
    +210,80 %
    +616,88 %
    ISIN:JP3910660004WKN:542064
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Einkommen mit Aktien Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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