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    Gold: Anleger nervös

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    Goldpreis-Prognose: Leitet die Fed am Mittwoch eine radikale Wende bei Gold ein?

    Der Goldpreis stand zuletzt enorm unter Druck. Von allen Seiten prasselten die negativen Nachrichten auf das Edelmetall ein. Die Lage ist fragil. Und nun kommt auch noch die Fed!

    Für Sie zusammengefasst
    Gold: Anleger nervös - Goldpreis-Prognose: Leitet die Fed am Mittwoch eine radikale Wende bei Gold ein?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung – Edelmetall mit einem Bein im Chaos

    Der Goldpreis geriet zuletzt noch einmal massiv unter Druck. Unter der Woche befeuerten vor allem die veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für Mai die Zinsängste. Die US-Erzeugerpreise brachten auch keine spürbare Entspannung. Gold kam daraufhin ins Rutschen. Kurzzeitig gerieten dabei die 4.000 US-Dollar in den Fokus. Auch der Silberpreis sah sich einem kräftigen Rücksetzer ausgesetzt. Ein Metall präsentiert sich  hingegen unverändert in exzellenter Verfassung – Kupfer ist aktuell das Metall der Stunde.

    Obgleich die Lage unverändert fragil ist, kann man es durchaus als Zeichen der Stärke bewerten, dass Gold die Handelswoche oberhalb von 4.200 US-Dollar beenden konnte. 

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    Goldpreis-Prognose verunsichert Anleger, aber…

    Zuletzt sorgten die Analysten der Citi für einigermaßen Verunsicherung unter Goldanlegern, senkten sie doch ihr 3-Monats-Preisziel für das Edelmetall im Basisszenario von 4.300 US-Dollar auf 4.000 US-Dollar. Im Worst-Case sind ihrer Meinung nach auch 3.500 US-Dollar nicht auszuschließen.

    Dass Analysten vorsichtiger werden, mag durchaus verunsichern. Zäumt man jedoch das Pferd von der anderen Seite auf, dann könnte diese Skepsis auch ein Indiz dafür sein, dass sich Gold bereits nahe seinem Tief befindet - oder es womöglich bereits mit den 4.030 US-Dollar kürzlich gesehen hat. Die Marktbereinigung dürfte bereits weit fortgeschritten sein – die Wende scheint nah. 

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    Leitet die Fed am Mittwoch eine radikale Wende bei Gold ein?

    Das FOMC der Fed tagt am 16. Juni und 17. Juni. Diesem Termin richtungsweisenden Charakter zuzubilligen, ist sicherlich nicht untertrieben. Es ist die erste Sitzung unter dem neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh. Neben der Leitzinsentscheidung selbst stehen die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen im Fokus. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage, ob es im Vergleich zu den März-Projektionen gravierende Abweichungen gibt. Eine Zinsanhebung jetzt im Juni würde überraschen, weshalb Anleger und Investoren vor allem nach Signalen suchen werden, die Aufschluss über den zukünftigen geldpolitischen Kurs der Fed geben. Die große Chance für Gold bzw. den Goldpreis liegt darin, dass sich die aktuellen Befürchtungen vor einer baldigen deutlichen Straffung der Fed-Geldpolitik nicht bewahrheiten. Sollten am Mittwoch negative Überraschungen ausbleiben, ist mit einer Goldpreiserholung auf zunächst 4.500 US-Dollar zu rechnen. Negative Überraschungen könnten hingegen einen Preissturz unter die 4.000 US-Dollar provozieren. Ein solches Szenario ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. 

    Abverkauf bei Gold-ETFs

    Wie ist es um die Stimmung unter den ETF-Investoren bestellt? Als rudimentärer Indikator dient uns hierzu die Bestandsentwicklung der SPDR Gold Shares. Der SPDR Gold Shares ist der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF. In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir den anhaltenden Abfluss aus dem ETF. Die Bewegung gewann zuletzt bereits an Dynamik. Und dieser Trend manifestierte sich in den letzten Tagen weiter. Mittlerweile notieren die Bestände auf Niveaus, die man zuletzt im Oktober 2025 beobachten konnte. 

    Fazit – Für Gold wird es nun entscheidend

    Die Korrektur befindet sich in der entscheidenden Phase. Trotz unverändert vorhandener Abwärtsrisiken sind die Chancen auf eine untere Trendwende so groß, wie seit langem nicht. Die Stimmung ist im Keller. Analysten werden vorsichtiger. Anleger kehren Gold den Rücken. Die Bestände der Gold-ETFs sinken rapide. 

    Im bullischen Idealfall hat der Goldpreis mit den 4.030 US-Dollar sein Tief gesehen und dreht nun nach oben ab. Die Situation erinnert ein wenig an den März dieses Jahres. 

    Der Wochenschluss oberhalb von 4.200 US-Dollar ist ein erstes wichtiges Signal. Um der Erholung weitere Relevanz zu verschaffen, muss es nun über die 4.500 US-Dollar gehen. Ob das Unterfangen gelingen wird, dürfte maßgeblich von der Fed abhängen. 

    Kurzum: Der Abverkauf mahnt zur Vorsicht, bietet aber auch Chancen. Vor allem antizyklisch agierende und meinungsstarke Anleger und Investoren sollten nun ganz genau hinsehen. Neben Gold bieten sich auch bei den Goldminen interessante Gelegenheiten. Die Aktien von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold uvm. kamen zuletzt kräftig unter die Räder.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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