Ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende?

Es gibt Börsenstorys, bei denen man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Die Geschichte der Cherry SE ist so eine.

🚀 𝗗𝗲𝗿 𝗕ö𝗿𝘀𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗶𝘁 𝗴𝗿𝗼ß𝗲𝗻 𝗘𝗿𝘄𝗮𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻

Im Juni 2021 wagte Cherry den Sprung ans Frankfurter Parkett – zu 32,00 € je Aktie. Der Name war bekannt: Seit 1953 steht Cherry für Tastaturen und Peripheriegeräte, die MX-Switches gelten als Kultobjekt unter Enthusiasten. Im September 2021 erreichte die Aktie ihr Allzeithoch bei 39,00 €. Seitdem geht es nur in eine Richtung.

📉 𝗗𝗲𝗿 𝗔𝗯𝘀𝘁𝘂𝗿𝘇: 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗳ü𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗰𝗵𝘁

Der Peripherals-Boom der Pandemie war ein Einmaleffekt. Als der Rückenwind ausblieb, wurde das strukturelle Problem sichtbar: Günstigere Anbieter aus Asien hatten den Schaltermarkt geentert und untergruben Cherrys Preisposition. Der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit bei den MX-Schaltern der ersten Generation entwickelte sich in hoher Geschwindigkeit zu einem finanziellen Problem. Es folgten Prognoseverfehlung um Prognoseverfehlung, Personalabbau, Führungswechsel, Restrukturierungs-programme. Der Konzernumsatz 2025 lag mit 94,3 Mio. € rund 15 % unter Vorjahr – und unterschritt damit sogar das untere Ende der eigenen Prognosespanne. Die bereinigte EBITDA-Marge: -10,4 %. Das Components-Segment, einst das Herzstück des Unternehmens, führt heute ein Schattendasein – 0,8 Mio. € Umsatz in Q1 2026.

🌸 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗕𝗹𝗼𝘀𝘀𝗼𝗺 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝗞𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗺𝗮ß𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲

Im Mai 2026 startete Cherry das Transformationsprogramm „Project Blossom" mit dem Ziel, Komplexität abzubauen, Vertriebskanäle zu optimieren und die operative Ertragskraft zu stärken. Erste zaghafte Fortschritte im Q1 2026 – aber die Rückkehr zur Profitabilität ist frühestens 2027 geplant. Und das Geld reicht nicht bis dahin.

Diese Woche folgte deshalb der nächste Akt: Das Grundkapital wird zunächst per Kapitalherabsetzung von 24,3 Mio. € auf 6,075 Mio. € gestutzt – um anschließend eine Bezugsrechtskapitalerhöhung mit bis zu 9,72 Mio. neuen Aktien durchführen zu können. Zu 6,075 Mio. bestehenden Aktien kommen also mehr als anderthalb mal so so viele neue. Großaktionärin Argand Partners (34,6 %) hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben. Aktueller Kurs: 42 Cent. Das sind 98,7 % unter Ausgabepreis.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Cherry ist eine Geschichte über das Ende eines Burggrabens. MX-Schalter waren einmal ein monopolähnliches Asset – heute sind sie eine Commodity. Parallel zur Kapitalerhöhung läuft ein M&A-Prozess für das Segment Digital Health & Solutions – ausgerechnet das profitabelste der drei Segmente. Was übrig bleibt: Components und Peripherals – also genau jene Geschäftsbereiche, die Cherry in die Krise geführt haben. Ob „Project Blossom" daraus noch eine echte Trendwende macht, wird sich zeigen.

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