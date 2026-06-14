DongCheng wurde drei Jahre in Folge (2022-2024) zum weltweit führenden Anbieter von Winkelschleifern gekürt

NANTONG, China, 14. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DongCheng, ein führender Hersteller von professionellen Elektrowerkzeugen, wurde von Frost & Sullivan in drei aufeinanderfolgenden Jahren von 2022 bis 2024 als weltweit meistverkaufte Marke für Winkelschleifer ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung bestätigt die führende Marktposition von DongCheng und unterstreicht die unübertroffene globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in seinen Kernproduktbereichen, die auf soliden technologischen Kompetenzen beruht.

„Der Gewinn des Titels als weltweiter Marktführer ist ein klarer Beweis für das langjährige Engagement von DongCheng im Bereich der eigenen Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien sowie für die kontinuierlichen Durchbrüche in wichtigen technischen Bereichen", sagte Gu Jiacheng, stellvertretender Geschäftsführer von DongCheng. „Auch in Zukunft werden wir unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter ausbauen." „Durch bahnbrechende technologische Innovationen werden wir Anwendern auf der ganzen Welt effizientere, langlebigere und intelligentere Lösungen für professionelle Werkzeuge bieten."

Was macht DongCheng zum weltweit führenden Anbieter von Winkelschleifern?

Die Marktführerschaft von DongCheng auf dem weltweiten Markt für Winkelschleifer beruht auf seinen starken eigenen Forschungskapazitäten und strengen Qualitätssicherungsstandards. Bis heute hat DongCheng mehr als 130 Patentanmeldungen eingereicht und über 120 Patente speziell für Winkelschleifer erhalten, wodurch das Unternehmen sich einen starken technologischen Wettbewerbsvorteil gesichert hat.

Die Winkelschleifer von DongCheng zeichnen sich durch überragende Sicherheit, Leistungsstärke, Langlebigkeit, Ergonomie und universelle Kompatibilität aus:

Der intelligente Lade- und Entladeschutz verhindert ein Überladen des Akkus.

Leistungsstarke ternäre Lithium-Akkus liefern bei Schneid- und Schleifarbeiten eine konstante Leistung

Die Akkus halten über 300 Ladezyklen stand. Strenge Qualitätsprüfungen verlängern die Lebensdauer und senken die Wartungskosten.

Das kompakte, ergonomische Design beugt Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch vor. Die Werkzeuge entsprechen den weltweiten Industriestandards und leisten sowohl im Wohnbereich als auch im Bauwesen und in der Industrie zuverlässige Dienste.

Neben Technologie und Qualität sichert sich DongCheng seine starken Marktvorteile durch Kosteneffizienz, Großserienfertigung und eine gut etablierte globale Präsenz. Die Eigenentwicklung von Kernkomponenten senkt die Beschaffungskosten erheblich, während die Serienfertigung die Stückkosten weiter drückt. Dadurch kann die Marke Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.

Um den unterschiedlichen Anforderungen auf den internationalen Märkten gerecht zu werden, hat DongCheng ein umfassendes Sortiment an Werkzeugen für vielfältige Anwendungsbereiche entwickelt. Das Vertriebs- und Vertriebsnetz erstreckt sich mittlerweile auf mehr als 80 Länder, wobei im Ausland über 10.000 spezielle Markenpräsentationen in den Geschäften zu finden sind.

Auch in Zukunft wird DongCheng den Nutzer in den Mittelpunkt stellen und Innovation als Kernaufgabe beibehalten. Das Unternehmen wird auch weiterhin hochwertige Produkte und zuverlässige Lösungen auf den Markt bringen und so Kunden weltweit dabei unterstützen, ein besseres Leben zu gestalten.

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