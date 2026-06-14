China stoppt Saudi-Öl: Kaufzurückhaltung setzt Aramco massiv unter Druck

China sendet ein deutliches Preissignal an Saudi-Arabien: Trotz jüngster Preisnachlässe bleiben saudische Öllieferungen nach Peking historisch schwach, weil chinesische Raffinerien hochpreisige Fässer meiden. Marktkenner zufolge hat Saudi Aramco für Juli nur rund 12 Mio. Barrel nach China zugeteilt – das entspricht etwa 387.000 Barrel pro Tag und liegt damit nur noch bei einem Bruchteil des Niveaus aus dem ersten Quartal 2025, als chinesische Importe aus Saudi-Arabien bei rund 1,62 Mio. Barrel pro Tag lagen. Sinopec, der weltgrößte Raffineriebetreiber, hat dem Bericht zufolge bereits den zweiten Monat in Folge kein saudisches Rohöl gekauft; auch Rongsheng kaufte deutlich weniger als vor dem Krieg.

Die Ursachen sind wirtschaftlicher, nicht logistischer Natur: Nach Produktionskürzungen und dem Griff in Inlandslager scheuen Raffinerien den Zukauf teurer Rohstoffe. Aramco reagierte zwar mit einer zweiten Preisreduktion für Asien – der Aufschlag für Arab Light wurde um 6 US-Dollar auf 9,50 US-Dollar über dem Oman/Dubai-Durchschnitt gesenkt – doch die Marge liegt weiterhin deutlich über dem Niveau vor Beginn der Kämpfe im Nahen Osten und ist offenbar zu hoch, um die Nachfrage substantiell zu stimulieren. Chinas Ölimporte fielen im Mai massiv auf rund 7,79 Mio. Barrel pro Tag (minus 29 Prozent), den niedrigsten Stand seit mehr als acht Jahren; Gründe sind hohe Einfuhrkosten, schwache Kraftstoffnachfrage, niedrige Raffineriemargen und Lagerentnahmen.