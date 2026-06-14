China stoppt Saudi-Öl: Kaufzurückhaltung setzt Aramco massiv unter Druck
China sendet ein deutliches Preissignal an Saudi-Arabien: Trotz jüngster Preisnachlässe bleiben saudische Öllieferungen nach Peking historisch schwach, weil chinesische Raffinerien hochpreisige Fässer meiden. Marktkenner zufolge hat Saudi Aramco für Juli nur rund 12 Mio. Barrel nach China zugeteilt – das entspricht etwa 387.000 Barrel pro Tag und liegt damit nur noch bei einem Bruchteil des Niveaus aus dem ersten Quartal 2025, als chinesische Importe aus Saudi-Arabien bei rund 1,62 Mio. Barrel pro Tag lagen. Sinopec, der weltgrößte Raffineriebetreiber, hat dem Bericht zufolge bereits den zweiten Monat in Folge kein saudisches Rohöl gekauft; auch Rongsheng kaufte deutlich weniger als vor dem Krieg.
Die Ursachen sind wirtschaftlicher, nicht logistischer Natur: Nach Produktionskürzungen und dem Griff in Inlandslager scheuen Raffinerien den Zukauf teurer Rohstoffe. Aramco reagierte zwar mit einer zweiten Preisreduktion für Asien – der Aufschlag für Arab Light wurde um 6 US-Dollar auf 9,50 US-Dollar über dem Oman/Dubai-Durchschnitt gesenkt – doch die Marge liegt weiterhin deutlich über dem Niveau vor Beginn der Kämpfe im Nahen Osten und ist offenbar zu hoch, um die Nachfrage substantiell zu stimulieren. Chinas Ölimporte fielen im Mai massiv auf rund 7,79 Mio. Barrel pro Tag (minus 29 Prozent), den niedrigsten Stand seit mehr als acht Jahren; Gründe sind hohe Einfuhrkosten, schwache Kraftstoffnachfrage, niedrige Raffineriemargen und Lagerentnahmen.
Für den Ölmarkt trägt dieses Verhalten eine brisante Botschaft: Die weltweit wichtigste Nachfragequelle signalisiert Kaufzurückhaltung, was saudi-arabischen Preissetzungsdruck erhöht und die Aussicht auf weitere Abschläge verstärkt. Kurzfristig wirkt das dämpfend auf Ölpreise, da Angebotsrisiken durch geopolitische Spannungen teilweise von nachlassender Nachfrage kompensiert werden.
Parallel zeichnet sich eine politische Entwicklung ab, die zusätzliche Unsicherheit reduziert: Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein mögliches Rahmenabkommen liegen laut Vermittlern nahe einer Einigung. Ein solcher Durchbruch – mit möglichen Zusagen zur Öffnung der Straße von Hormus und zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms – könnte geopolitische Risikoprämien weiter senken. Allerdings sind Details umstritten, und eine endgültige Bestätigung fehlt; konservative Kreise im Iran sowie strikte US-Vorbehalte zu Sanktionen und Vermögensfreigaben bleiben potenzielle Stolpersteine.
Fazit: Chinas Zurückhaltung setzt Produzenten wie Aramco unter Druck, die Preise stärker an die ökonomischen Realitäten der Raffinerien anzupassen. Gelingt das nicht, drohen Umleitungen von Volumen, verstärkte Preisabschläge oder anhaltende Lagerbewegungen, während ein politisches Entspannungs-Szenario zusätzlichen Abwärtsdruck auf Risikoprämien ausüben könnte.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 86,77USD auf Lang & Schwarz (13. Juni 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.