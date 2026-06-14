SpaceX-IPO sprengt Rekorde – Musk jetzt Billionär, Risiken bleiben

Der Börsengang katapultiert Gründer Elon Musk über die Billionen-Dollar-Marke: Sein Anteil am Raketenbauer wird allein zu IPO-Konditionen auf rund 690 Milliarden US-Dollar taxiert, hinzu kommen Anteilswerte an Tesla. Doch die Bewertung ist umstritten: Analysten und Bewertungshäuser kommen zu deutlich niedrigeren Zahlen – Morningstar nennt 780 Milliarden, Pitchbook 1,15 Billionen und NYU-Professor Aswath Damodaran 1,35 Billionen US-Dollar. Musk hingegen setzte den Wert deutlich höher an.

SpaceX hat mit seinem Börsengang ein historisches Kapitel an der Wall Street aufgeschlagen: Das Papier ging zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar an die Nasdaq, eröffnete bei 150 US-Dollar und schloss am ersten Handelstag mit einem Plus von rund 19,2 Prozent bei etwa 161 US-Dollar – zwischenzeitlich notierte die Aktie sogar mehr als 30 Prozent im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von über zwei Billionen US-Dollar und einem Emissionserlös von knapp 75 Milliarden US-Dollar gilt das IPO bereits als das größte in der US-Geschichte. Unter dem Ticker SPCX zählt SpaceX damit zu den sechs wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Fundamentale Risiken bleiben: SpaceX ist weiterhin defizitär – zuletzt belief sich der Nettoverlust auf 4,3 Milliarden US-Dollar in einem Quartal bei einem Jahresumsatz unter 19 Milliarden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt damit in einer anderen Liga als etwa bei profitablen Tech-Schwergewichten. Zudem handelt es sich nicht um ein homogenes Unternehmen, sondern um ein Konglomerat aus Raketengeschäft, Starlink, KI-Angeboten wie Grok und weiteren Beteiligungen. Profitabel ist derzeit vor allem Starlink; bei KI-Produkten besteht technischer Rückstand zu Wettbewerbern.

Ein weiterer Schwerpunkt der Berichterstattung richtet sich auf den sogenannten Sekundär- oder Schattenmarkt: Über Jahre wurden Anteile an SpaceX über private Sekundärplattformen und SPVs gehandelt – oft mit geringer Transparenz. Kritiker warnen vor intransparenten Strukturen, überhöhten Gebühren und in Einzelfällen Betrug. Die Stunde der Wahrheit für diese Beteiligungen schlägt nach Ablauf der Sperrfristen, wenn erste Verkäufe und Offenlegungen zeigen, welche Rechte Investoren tatsächlich erwerben.

Strategisch positioniert sich SpaceX als potenzielle Infrastrukturplattform des digitalen Zeitalters: Orbitales Rechnen, gestützt durch Starlink und niedrigere Startkosten dank wiederverwendbarer Raketen, könnte künftige Geschäftsfelder eröffnen. Physikalische Vorteile im All stehen jedoch gegen hohe technische Hürden wie Strahlung, Kühlung, Austausch defekter Hardware und Latenz. Branchenexperten sehen eher ein Hybridmodell: Echtzeitanwendungen verbleiben auf der Erde, rechenintensive, nicht zeitkritische Aufgaben könnten ins All verlagert werden.

Für Investoren bedeutet das IPO sowohl Chancen als auch erhebliche Unsicherheiten: ein spektakuläres Marktereignis mit langfristiger Innovationsstory, aber auch mit bedeutenden Bewertungs-, Geschäfts- und Governance-Risiken.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 163,4USD auf Nasdaq (12. Juni 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.

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