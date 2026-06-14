Ennoconn knackt 30% bei Kontron – Pflichtangebot von 23,50€ empört Analysten

Mehrere Institute kommentierten die Offerte als rein formales Pflichtangebot ohne Übernahmeprämie. Die Analyseboutique mwb research taxiert den fairen Wert auf 34,00 Euro je Aktie, die DZ Bank nennt 31,00 Euro und Warburg Research 28,50 Euro; damit liegen die Schätzungen zwischen rund 21 und 52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau von etwa 22,40 Euro. Die DZ Bank kritisierte das Gebot als "Lockvogelangebot" und rechnet damit, dass Ennoconn den Preis erhöhen muss, sollte eine Ausweitung der strategischen Kontrolle beabsichtigt sein.

Großaktionär Ennoconn, eine Tochter des taiwanischen Elektronikriesen Foxconn, hat beim österreichischen Technologiekonzern Kontron die gesetzlich relevante Schwelle von 30 Prozent der Stimmrechte überschritten und ist damit zu einem Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre verpflichtet. Ennoconn bietet 23,50 Euro je Aktie; das entspricht lediglich 2,4 Prozent über dem Schlusskurs vom 9. Juni und liegt deutlich unter den von Analysten als fair erachteten Kurszielen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Anleger reagierten zunächst euphorisch, die Aktie stieg am Vormittag auf den höchsten Stand seit Ende Februar und notierte zeitweise rund sechs Prozent höher bei etwa 23,74 Euro. Zugleich dämpft die vorläufige Aussetzung des im März 2026 gestarteten Aktienrückkaufprogramms die Nachfrage vonseiten des Unternehmens selbst und entzieht der Aktie einen stabilisierenden Käufer, was in der laufenden Angebotsperiode belastend wirken kann.

Für das mittelfristige Geschäfts- und Wachstumsszenario bleiben die Perspektiven dennoch positiv. Kontron profitiert von gestiegenen Rüstungsbudgets sowie von Infrastrukturinvestitionen im Bahn- und Transportsektor. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen am Aufbau eines Cybersecurity-Softwaregeschäfts mit Abonnementmodell, das wiederkehrende Umsätze generieren soll. Eine vertiefte Kooperation mit Ennoconn soll ab der zweiten Jahreshälfte 2026 den adressierbaren Markt erweitern; konkrete Umsatzbeiträge werden allerdings frühestens ab 2028 erwartet.

Dass Vorstandschef Hannes Niederhauser seine rund 2,2 Prozent umfassende Beteiligung nicht einreichen will, werten Analysten als Vertrauenssignal in die Unternehmensstrategie. Unklar bleibt, wie viele Altaktionäre das Angebot annehmen werden; die geringe Prämie dürfte viele Investoren veranlassen, auf ein nachgebessertes Angebot zu warten. Ohne Anhebung des Preises droht Ennoconn, die angestrebte strategische Kontrolle allenfalls unvollständig zu sichern.

Marktbeobachter heben zudem hervor, dass technische Details der Beteiligungsmeldungen, etwa Rückrufe von Wertpapierleihegeschäften und über Equity-Swaps gehaltene Positionen, die veröffentlichte Stimmrechtsverteilung kurzfristig verzerren können. Institutionelle Anleger wie Morgan Stanley berichteten jüngst über entsprechende Instrumente. Für die Annahme des Angebots und eventuelle Aufstockungspläne Ennocconns dürfte entscheidend sein, welche Quote der restlichen Aktien tatsächlich zum Verkauf angeboten wird. Ein deutliches Nachbessern der Offerte würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Ennoconn die Kontrolle langfristig festigt. Aktionäre und Aufsichtsbehörden werden die Entwicklung in den kommenden Wochen genau beobachten müssen.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 23,54EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.