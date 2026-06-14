Oracle setzt 70 Mrd. auf KI – Rekord-Ausgaben, Aktie stürzt 10%

Trotz der Kapitalsorgen lagen die Quartalszahlen über den Analystenerwartungen: Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 21 Prozent auf knapp 19,2 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,03 Dollar und übertraf die Schätzungen leicht. Besonders stark wuchs das Cloud-Infrastrukturgeschäft mit einem Umsatzplus von 93 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand kletterte auf 638 Milliarden Dollar. Oracle zufolge entfallen viele neue Buchungen auf großvolumige KI-Verträge, bei denen Kunden teure Serverkapazitäten im Voraus bezahlen – was einerseits Planbarkeit und Umsatzvorwegnahme bietet, andererseits die Kapitalintensität des Geschäfts bestätigt.

Oracle hat Investitionsausgaben in Rekordhöhe gemeldet und damit die eigene Vorgabe deutlich übertroffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab das Unternehmen 55,56 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seiner KI- und Cloud-Infrastruktur aus – rund zwölf Prozent mehr als das Ziel von 50 Milliarden. Für das laufende Geschäftsjahr kündigte Finanzchefin Hilary Maxson netto rund 70 Milliarden US-Dollar an. Zur Deckung des Kapitalbedarfs nahm Oracle umfangreiches Fremd- und Eigenkapital auf; laut Bloomberg belaufen sich die Schulden auf rund 117 Milliarden Dollar, womit Oracle der größte Emittent außerhalb des Finanzsektors wäre.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Anleger straften die Aussicht auf höhere Investitionen und die hohe Verschuldung ab: In der nachbörslichen Handelszeit fiel die Aktie um rund zehn Prozent auf etwa 180 Dollar, nachdem sie im regulären Handel bereits leicht nachgegeben hatte. Marktbeobachter sehen die Reaktion teils als Übertreibung. Jefferies-Analyst Brent Thill bestätigte sein Kursziel von 320 Dollar und betonte das erhebliche Aufwärtspotenzial. Auch Goldman Sachs hob das Kursziel von 228 auf 239 Dollar an und beließ die Einstufung auf „Buy“, mahnte jedoch, dass entscheidend sei, ob der rasche Kapazitätsausbau letztlich zu nachhaltiger Ergebnisverbesserung führt.

CEO Clay Magouyrk nannte das Stargate-Projekt ein Kernstück der Strategie und sagte auf der Analystenkonferenz, es werde binnen 90 Tagen zu mehr als drei Viertel fertiggestellt sein. Die Finanzierung über Anleihen und Aktien machte Oracle zwar liquide, erhöht aber die Zinsbelastung in einem Umfeld steigender Kapitalmarktzinsen. Investoren fordern nun klare Signale, dass die hohen Vorabinvestitionen in KI sich mittelfristig in Margen und Cashflow positiv niederschlagen, bevor sie weiteres Kurskapital zur Bewertung freigeben. Kurzfristig empfiehlt sich bei der Aktie ein abwartender, risikoorientierter Investmentansatz für konservative Anleger.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 184,1USD auf NYSE (13. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

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