Morgan Stanley fällt unter 5% bei TUI – Swaps bleiben riskant

In der älteren Mitteilung vom 5. Juni gab Morgan Stanley an, direkt 4.206.901 TUI-Aktien zu halten, was einem Anteil von 0,83 % an den Stimmrechten entspricht. Hinzu kamen verschiedene instrumentelle Positionen mit einer kumulierten Quote von 4,58 %, sodass der ausgewiesene Gesamteinfluss 5,41 % erreichte und damit die 5-%-Schwelle überschritt. Wesentliche Bausteine dieser instrumentellen Exposition waren Equity Swaps (11.709.588 Aktienäquivalente; 2,31 %) sowie Rechte aus Aktienleihgeschäften/Recall-Vereinbarungen (6.012.735; 1,18 %). Ergänzt wurden diese Positionen durch Kaufoptionen (Equity Call Options) und physisch abgerechnete Put-Optionen.

Morgan Stanley hat in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen der TUI AG nach § 40 WpHG Änderungen in seinen Meldepflichten offengelegt. Die Mitteilungen wurden am 12. Juni 2026 veröffentlicht; die Schwellenberührungen datieren auf den 5. Juni (16:47-Mitteilung) und den 8. Juni (16:53-Mitteilung). Relevant bleibt die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zugrunde gelegten Stimmrechte der TUI AG: 507.431.033.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In der Folge reduzierte Morgan Stanley nach eigener Auskunft bis zum 8. Juni seine direkten Stimmrechte nahezu auf Null (7 Aktien; 0,00000138 %). Auch die Instrumentenpositionen verringerte sich auf insgesamt 4,18 %. Entscheidende Veränderungen gegenüber der vorherigen Meldung: die Rechte aus Securities Lending/Recall sanken deutlich (auf 3.947.487; 0,78 %) und die Summe der instrumentellen Positionen ging von 4,58 % auf 4,18 % zurück. Damit fiel die kombinierte Quote unter die 5-%-Marke, sodass Morgan Stanley die meldepflichtige Schwelle nicht mehr überschreitet.

In beiden Mitteilungen weist Morgan Stanley eine umfangreiche Palette an Finanzinstrumenten aus: Equity Swaps, Equity Calls, Equity Puts, Retail Structured Products, Compound Options sowie Recall-Rechte. Der mit Abstand größte einzelne Posten bleibt der Equity Swap mit rund 11,7 Millionen Aktienäquivalenten (knapp 2,31 % der Stimmrechte). Morgan Stanley gibt an, weder beherrscht zu werden noch andere herrschende Unternehmen zu besitzen, die Stimmrechte auf die TUI AG halten.

Für den Markt bedeutet die Rückkehr unter die 5-%-Schwelle eine Beruhigung möglicher Spekulationen über eine größere Einwirkungsmacht von Morgan Stanley bei TUI. Gleichwohl bleibt die anhaltend signifikante instrumentelle Exponierung — vor allem über Equity Swaps — eine relevante Größe für Anleger und Beobachter, da solche Derivate wirtschaftliche Interessen realisieren können, ohne unmittelbar das Stimmrechtsbild zu dominieren.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,26 % und einem Kurs von 7,08EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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