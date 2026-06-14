Singapur senkt Bayer-Anteil unter 3% – Glyphosat-Urteil bleibt Kursrisiko

Die Angabe ist formal als Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten klassifiziert; konkrete Transaktionsdetails – etwa Käufer, Umfang einzelner Verkäufe oder Motivlage – werden nicht genannt. Damit verliert der Mitteilungspflichtige die Meldepflicht oberhalb der relevanten Drei-Prozent-Schwelle, was aus Investorensicht die sichtbare Einflussnahme verringert. In der Mitteilung wird außerdem hervorgehoben, dass Temasek Holdings (Private) Limited vollständig im Eigentum der Regierung von Singapur steht, jedoch ausschließlich nach kommerziellen Grundsätzen agiert und die Regierung nicht in einzelne Investitionsentscheidungen eingreift.

Die Regierung von Singapur, vertreten durch den Minister for Finance, hat ihren direkten Stimmrechtsanteil an der Bayer Aktiengesellschaft deutlich reduziert und damit die Meldeschwelle unterschritten. In einer am 11. Juni 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung gab der Mitteilungspflichtige an, dass der Anteil der Stimmrechte zum Stichtag 8. Juni 2026 auf 2,90 Prozent gefallen sei. Absolut entspricht dies 28.490.299 Aktien bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 982.424.082. In der vorherigen Meldung war noch ein Gesamtengagement von 4,17 Prozent angegeben (3,97 Prozent direkte Stimmrechte plus 0,20 Prozent durch Instrumente).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für Bayer ist der Rückgang des Anteils aus Corporate-Governance-Perspektive eher von begrenzter Bedeutung: Ein Beteiligungsstand von 2,9 Prozent sichert keine Sperrminorität oder nennenswerten Einfluss auf strategische Entscheidungen. Dennoch können solche Bewegungen Signalwirkung haben, weil institutionelle Investorentransaktionen oft Rückschlüsse auf Bewertungs- oder Erwartungsänderungen zulassen.

Zeitgleich meldete die Privatbank Berenberg eine leicht optimistische Einschätzung zur Bayer-Aktie: Das Kursziel wurde von 40,00 auf 40,50 Euro angehoben, die Einstufung bleibt auf "Hold". Analyst Sebastian Bray taxiert die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des US-Supreme-Courts im sogenannten Durnell-Glyphosat-Fall auf rund 60 Prozent – also nahe an einer Münzwurf-Situation. Er weist zugleich auf anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Vergleiche und Rechtsausgänge hin. Berenberg hob seine Schätzungen moderat an, begründet dies mit verbesserter Profitabilität im Pharmageschäft und vorteilhafter Währungsentwicklung.

Fazit: Die Reduktion des singapurischen Anteils ist ein markantes, aber nicht richtungsweisendes Ereignis für die Governance von Bayer. Vielmehr bleiben die juristischen Risiken rund um Glyphosat und Analystenprognosen treibende Faktoren für die kurzfristige Kursentwicklung. Anleger sollten weitere Offenlegungen und Gerichtsentwicklungen beobachten.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 36,13EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.