🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Singapur senkt Bayer-Anteil unter 3% – Glyphosat-Urteil bleibt Kursrisiko

    Singapur senkt Bayer-Anteil unter 3% – Glyphosat-Urteil bleibt Kursrisiko
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Die Regierung von Singapur, vertreten durch den Minister for Finance, hat ihren direkten Stimmrechtsanteil an der Bayer Aktiengesellschaft deutlich reduziert und damit die Meldeschwelle unterschritten. In einer am 11. Juni 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung gab der Mitteilungspflichtige an, dass der Anteil der Stimmrechte zum Stichtag 8. Juni 2026 auf 2,90 Prozent gefallen sei. Absolut entspricht dies 28.490.299 Aktien bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 982.424.082. In der vorherigen Meldung war noch ein Gesamtengagement von 4,17 Prozent angegeben (3,97 Prozent direkte Stimmrechte plus 0,20 Prozent durch Instrumente).

    Die Angabe ist formal als Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten klassifiziert; konkrete Transaktionsdetails – etwa Käufer, Umfang einzelner Verkäufe oder Motivlage – werden nicht genannt. Damit verliert der Mitteilungspflichtige die Meldepflicht oberhalb der relevanten Drei-Prozent-Schwelle, was aus Investorensicht die sichtbare Einflussnahme verringert. In der Mitteilung wird außerdem hervorgehoben, dass Temasek Holdings (Private) Limited vollständig im Eigentum der Regierung von Singapur steht, jedoch ausschließlich nach kommerziellen Grundsätzen agiert und die Regierung nicht in einzelne Investitionsentscheidungen eingreift.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    34,22€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,28€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Bayer ist der Rückgang des Anteils aus Corporate-Governance-Perspektive eher von begrenzter Bedeutung: Ein Beteiligungsstand von 2,9 Prozent sichert keine Sperrminorität oder nennenswerten Einfluss auf strategische Entscheidungen. Dennoch können solche Bewegungen Signalwirkung haben, weil institutionelle Investorentransaktionen oft Rückschlüsse auf Bewertungs- oder Erwartungsänderungen zulassen.

    Zeitgleich meldete die Privatbank Berenberg eine leicht optimistische Einschätzung zur Bayer-Aktie: Das Kursziel wurde von 40,00 auf 40,50 Euro angehoben, die Einstufung bleibt auf "Hold". Analyst Sebastian Bray taxiert die Wahrscheinlichkeit einer für Bayer günstigen Entscheidung des US-Supreme-Courts im sogenannten Durnell-Glyphosat-Fall auf rund 60 Prozent – also nahe an einer Münzwurf-Situation. Er weist zugleich auf anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Vergleiche und Rechtsausgänge hin. Berenberg hob seine Schätzungen moderat an, begründet dies mit verbesserter Profitabilität im Pharmageschäft und vorteilhafter Währungsentwicklung.

    Fazit: Die Reduktion des singapurischen Anteils ist ein markantes, aber nicht richtungsweisendes Ereignis für die Governance von Bayer. Vielmehr bleiben die juristischen Risiken rund um Glyphosat und Analystenprognosen treibende Faktoren für die kurzfristige Kursentwicklung. Anleger sollten weitere Offenlegungen und Gerichtsentwicklungen beobachten.



    Bayer

    +0,56 %
    +2,27 %
    -2,46 %
    -9,21 %
    +29,90 %
    -29,77 %
    -32,87 %
    -58,12 %
    +153,19 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 36,13EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Singapur senkt Bayer-Anteil unter 3% – Glyphosat-Urteil bleibt Kursrisiko Die Regierung von Singapur, vertreten durch den Minister for Finance, hat ihren direkten Stimmrechtsanteil an der Bayer Aktiengesellschaft deutlich reduziert und damit die Meldeschwelle unterschritten. In einer am 11. Juni 2026 über EQS …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     