OHB bündelt Kräfte mit Rheinmetall und Start‑ups – Deutschland stärkt Satcom
OHB treibt seine Defence- und New‑Space‑Strategie mit zwei wichtigen Allianzen voran: Am 11. Juni gründete das Bremer Unternehmen gemeinsam mit Rheinmetall die OHB Rheinmetall Space Networks GmbH; am 12. Juni wurde das KIRK‑Konsortium (Helsing/OHB) durch Absichtserklärungen mit sieben Start‑ups und Mittelständlern erweitert. Beide Schritte sind bewusst auf technologische Souveränität, Geschwindigkeit bei der Entwicklung und die Stärkung des deutschen Raumfahrt‑Ökosystems ausgerichtet.
Das Joint Venture mit Rheinmetall hat den klaren Auftrag, der Bundeswehr im Rahmen von SATCOMBw Stufe 4 eine geschützte, hochverfügbare Satellitenkommunikationsarchitektur zu liefern. Das neue Unternehmen übernimmt End‑to‑End‑Verantwortung – von Entwicklung und Integration über Lieferung bis zum Betrieb inklusive IT‑Sicherheit und Cyber Operation Center. Geschäftsführer sind Dennis Winkelmann, ein erfahrener OHB‑Manager, und Alexander Beyer, ehemaliger Bundeswehroffizier und zuletzt Satellite Communications‑Verantwortlicher bei Rheinmetall. Die Gründung war bereits Mitte April vom Bundeskartellamt genehmigt und ist nun im Bremer Handelsregister eingetragen. Bremens Bürgermeister wertet die Kooperation als Stärkung des Standorts und erwartet, dass dadurch zahlreiche Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise geschaffen werden. OHB‑CEO Marco Fuchs und Rheinmetalls Digital‑Systems‑Chef Timo Haas betonen, dass sichere Kommunikation aus dem All für die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte unverzichtbar sei und die Partnerschaft militärische Systemhauskompetenz mit Raumfahrt‑Know‑how vereine.
Parallel dazu verfolgt OHB mit dem KIRK‑Konsortium und Partnern wie Helsing, Kongsberg und HENSOLDT einen offenen Innovationsansatz: Sie binden New‑Space‑Startups (u. a. ConstellR, Rocket Factory Augsburg, Marble Imaging, DMI, TerraLens, LiveEO, ISAR Aerospace) frühzeitig ein, um Marktreife Lösungen zügig in verteidigungsrelevante Systeme zu integrieren. Ziel ist, die Innovationskraft junger Unternehmen zu nutzen, um Entwicklungszyklen zu verkürzen, operative Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die europäische Wettbewerbsfähigkeit im Orbit zu stärken.
Wirtschaftlich bedeuten die Schritte eine klare Konsolidierung: Industrieklassiker und New‑Space‑Pioniere sollen komplementär zusammenarbeiten, um technologische Abhängigkeiten zu reduzieren und schneller einsatzfähige Produkte zu liefern. Politisch stärken die Vorhaben Deutschlands und Europas Handlungsfähigkeit in sicherheitsrelevanten Raumfahrtanwendungen und eröffnen Chancen für NATO‑Kooperationen. Für Investoren signalisiert OHB damit eine strategische Diversifikation in lukrative, staatlich geförderte Verteidigungsprojekte – verbunden mit positiven Effekten für regionale Wertschöpfung und Beschäftigung in Nordwestdeutschland.
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 408EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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