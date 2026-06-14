HHLA‑Squeeze‑out: Stadt und MSC kaufen Minderheiten für 21,16€

Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund, dass die Stadt und MSC über die PoH bereits mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen A‑Aktien halten – die erforderliche Schwelle nach deutschem Aktienrecht, um einen Ausschluss Minderheitsaktionäre durchzusetzen. MSC war im November 2024 bei der HHLA eingestiegen; der Einstieg hatte zuvor Gewerkschaftsproteste und eine kontroverse Debatte über Einflussnahme ausgelöst. Kritiker, allen voran der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, warnten in einem Gegenantrag vor einer Machtverschiebung zugunsten eines privaten globalen Schifffahrtskonzerns und vor Einbußen bei Transparenz, Mitbestimmung und öffentlicher Kontrolle.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) wird künftig vollständig unter der Führung der bisherigen Großaktionäre stehen: Die Freie und Hansestadt Hamburg und die schweizerische Containerreederei MSC haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 den aktienrechtlichen Squeeze‑out beschlossen. Damit werden die verbliebenen Minderheitsaktionäre gegen Barabfindung von 21,16 Euro je A‑Aktie auf die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH) übertragen; der Beschluss wird mit Eintragung ins Handelsregister wirksam und in Bundesanzeiger sowie auf der HHLA‑Website bekanntgegeben.

Für Anleger fällt die Abfindung deutlich höher aus als frühere Offerten: MSC hatte 2023 über eine Tochtergesellschaft 16,75 Euro je Aktie angeboten; die nun bewilligte Barabfindung liegt damit um mehr als ein Viertel höher. Formal wird der Squeeze‑out mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses wirksam; genaue Fristen hängen vom Eintragungszeitpunkt im Handelsregister ab.

Auf der HV berichtete HHLA‑Vorstandschef Jeroen Eijsink über die Geschäftsentwicklung 2025: Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen stieg der Konzernumsatz um 9,9 Prozent auf 1.756,2 Mio. Euro, das EBIT erhöhte sich um 19,5 Prozent auf 160,5 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter sank jedoch auf 9,8 Mio. Euro aufgrund erheblicher steuerlicher Sondereffekte. Vor diesem Hintergrund folgte die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für 2025 keine Dividende zu zahlen – diese Maßnahme gilt sowohl für börsennotierte A‑Aktien als auch für die vollständig von der Freien und Hansestadt gehaltenen nicht börsennotierten S‑Aktien. Eijsink begründete das Einbehalten der Mittel mit anstehenden Investitionen in die Modernisierung der Anlagen, um Effizienz, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Entscheidung markiert einen strategischen Wendepunkt für HHLA: Operativ verteidigt das Management Wachstum und Profitabilität, politisch und rechtlich sind die Fragen nach Kontrolle, Transparenz und Arbeitsbeziehungen jedoch weiterhin offen.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.