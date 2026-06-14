AT&S plant Milliarden-Expansion mit AMD – KI-Substrate treiben Umsatz

Wesentlichere Marktrelevanz hat jedoch die am 13. Juni veröffentlichte Insiderinformation: AT&S vermeldet eine Vereinbarung über die Ausweitung der Produktion von High-End-IC-Substraten für Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing in Kulim, Malaysia. Kernpartner ist AMD; ein weiterer, ungenannter Technologiekunde beteiligt sich an den Ausbauplänen. Geplant ist die Nutzung zusätzlicher Flächen sowohl im bestehenden Werk als auch in einem bislang ungenutzten Gebäude des zweiten Werks in Kulim.

AT&S hat Mitte Juni seine Jahresfinanzberichte veröffentlicht und zugleich mit einer Ad-hoc-Mitteilung eine signifikante strategische Erweiterung angekündigt. Am 11. Juni stellte der Leiter der Leobener Technologiegruppe den Jahresfinanzbericht 2025/26 in deutscher und englischer Sprache sowie in ESEF-Format online; die Bekanntmachungen erfolgten form- und fristgerecht gemäß § 124 BörseG.

Finanziell erhöht AT&S damit den Einsatz deutlich: In der Mitteilung werden zwei Größenordnungen genannt. Für die konkret mit Kunden abgestimmten Kapazitätsmaßnahmen spricht das Unternehmen von Investitionen zwischen 1,5 und 2,0 Mrd. €, die nach aktuellem Stand vollständig durch langfristige Kundenzusagen getragen und finanziert werden sollen – diese Zusagen sind jedoch noch nicht endgültig vertraglich fixiert. Parallel nennt AT&S für das Geschäftsjahr 2026/27 ein Investitionsvolumen von 1,0–1,2 Mrd. € (bisher 400 Mio. €), verbunden mit der Erwartung eines deutlich positiven operativen Free-Cashflows.

Als unmittelbare Folge der Ausbaupläne hat das Management den Ausblick für 2026/27 deutlich angehoben: AT&S rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 45–55 % (vorher 30–35 %) und einer EBITDA-Marge von 32–37 % (vorher 25–29 %). Diese Prognosesprünge reflektieren die starke Nachfrage nach AI-Infrastruktur und die Attraktivität hochwertiger Substrat- und Packaging-Lösungen. Zugleich bleibt ein klares Vorbehaltszeichen: Die Finanzierung stützt sich maßgeblich auf noch abzuschließende Kundenverträge, wodurch Ausführung und zeitliche Taktung der Investitionen von deren Finalisierung abhängen.

AT&S positioniert sich damit offensiv im Markt für advanced packaging. Das Unternehmen, mit rund 14.000 Beschäftigten und Produktionsstandorten in Österreich, China, Malaysia und Indien, ist ein etablierter Zulieferer für Mobile, Automotive, Industrial, Medical sowie High-Performance-Computing. Investoren werden die nächsten Schritte – vor allem die Finalisierung der Kundenzusagen und die Umsetzung der Investitionsprojekte in Kulim – genau beobachten; sie entscheiden über die Nachhaltigkeit des angehobenen Wachstums- und Margenprofils.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,28 % und einem Kurs von 151,2EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.