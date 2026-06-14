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    Euro leicht stärker nach Iran-Deal-Hoffnung – EZB-Zinsentscheid im Blick

    Euro leicht stärker nach Iran-Deal-Hoffnung – EZB-Zinsentscheid im Blick
    Foto: adobe.stock.com

    Der Euro hat im Verlauf der Woche gegenüber dem US-Dollar nennenswerte Schwankungen gezeigt, die vor allem von geopolitischen Hoffnungen und geldpolitischen Erwartungen getrieben wurden. Am Donnerstagabend profitierte die Gemeinschaftswährung von der Aussicht auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran: Nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, geplante schwere Angriffe abzusagen und Verhandlungen auf höchster Ebene zu führen, stieg der Kurs bis auf ein Tageshoch von 1,1566 Dollar und notierte zuletzt bei rund 1,1550 Dollar. Zuvor war der Euro auf 1,1503 Dollar gefallen.

    Trotz dieser kurzfristigen Gewinnmitnahme blieb der Kurs am Freitag stabil: In New York wurde der Euro bei 1,1575 Dollar gehandelt, und die Europäischen Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs mehrfach leicht angepasst bei 1,1537 sowie später 1,1567 Dollar fest. Damit spiegeln die Notierungen sowohl die Reaktion der Märkte auf die sich entspannende Sicherheitslage im Nahen Osten als auch die anhaltende Bedeutung geldpolitischer Signale wider.

    Marktteilnehmer erwarteten zur EZB-Sitzung eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte, womit der Einlagensatz auf 2,25 Prozent steigen würde. Viele EZB-Vertreter hatten bereits entsprechende Signale gesendet, sodass die Entscheidung selbst als weitgehend eingepreist galt. Im Fokus steht deshalb vor allem die Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde: Aussagen zur künftigen Zinsrichtung und zur Inflationsentwicklung könnten neue Impulse für den Euro geben.

    Ein wichtiger Preisfaktor war zudem der Ölmarkt: Die Aussicht auf ein Abkommen zwischen Washington und Teheran sowie die damit verbundene Entspannung führten zu rückläufigen Ölpreisen, was sich stützend auf die europäische Währung auswirkte. Hintergrund ist, dass die Eurozone im Vergleich zu den USA stärker von Ölimporten abhängig ist; sinkende Rohölnotierungen entlasten daher die Leistungsbilanz und mindern Nachfrage nach dem Dollar.

    Analysten mahnten jedoch Vorsicht an: Zu früh gefasste Euphorie angesichts möglicher Friedenssignale berge politische und markttechnische Risiken. Sollte die Waffenruhe brüchig bleiben oder Verhandlungen scheitern, könnte dies die Risikoaversion wieder anziehen und dem Dollar Auftrieb geben. Insgesamt bleibt der Devisenmarkt sensitiv gegenüber einer Kombination aus geopolitischen Entwicklungen, Energiepreisen und klaren geldpolitischen Signalen.

    Die EZB veröffentlichte zudem Referenzkurse gegenüber anderen Leitwährungen: ein Pfund notierte bei 0,86330, der Yen bei 185,21 und der Schweizer Franken bei 0,9221 Euro. Damit sind die Wechselkurse auch durch unterschiedliche Wirtschafts- und Zinsperpektiven geprägt. An den Märkten bleibt die Aufmerksamkeit neben der Geldpolitik auf US-Wirtschaftsdaten und der Haltung der Federal Reserve gerichtet. Verbrauchervertrauen und Inflationsindikatoren könnten kurzfristig die Dollar-Nachfrage beeinflussen. Marktstrategen raten zu diszipliniertem Risikomanagement angesichts hoher Unsicherheit. Anleger sollten Positionen absichern und auf klarere Signale der Notenbanken warten und geopolitische Entwicklungen beobachten.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,157USD auf Forex (14. Juni 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.




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