DWS erhöht auf 3,39% bei flatexDEGIRO – Barclays setzt 41€-Ziel

Die Mitteilung, übermittelt durch den EQS-News-Service, hebt hervor, dass es sich nicht um den Einsatz von Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten zur Stimmrechtsausübung handelt: Für Instrumente im Sinne des WpHG werden keine stimmrechtsrelevanten Positionen ausgewiesen. DWS betont ferner, weder von einem beherrschenden Unternehmen kontrolliert zu werden noch selbst andere beherrschte Unternehmen zu besitzen, denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet würden. FlatexDEGIRO wird unter der ISIN DE000FTG1111 geführt; Firmensitz ist der Omniturm in Frankfurt am Main.

Die DWS Investment GmbH hat ihren Stimmrechtsanteil an flatexDEGIRO SE deutlich erhöht: Nach einer am 12. Juni 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung wurde zum 8. Juni 2026 die Schwelle von 3 Prozent überschritten. Gemeldet werden 3.730.745 zugerechnete Stimmrechte, was einem Anteil von 3,39 Prozent an der Gesamtstimmrechtsmasse von flatexDEGIRO entspricht (Gesamtzahl der Stimmrechte: 110.134.548). In der vorherigen Meldung hatte DWS einen Anteilswert von 2,77 Prozent angegeben. Direkte Stimmrechtsbestände werden mit null ausgewiesen; die Zurechnung erfolgte gemäß Angaben infolge erhaltener Aktiensicherheiten durch Eigentumsübertragung.

Zeitgleich hat die Investmentbank Barclays eine Analystenstudie zu FlatexDEGIRO veröffentlicht und die Aktie mit „Overweight“ eingestuft. Barclays nennt ein Kursziel von 41 Euro und argumentiert, FlatexDEGIRO zeichne sich unter den europäischen Handelsplattformen durch das stärkste Ergebniswachstum aus. Darüber hinaus sehe die Bank das Unternehmen als vergleichsweise gut positioniert im Kontext der geplanten EU-Spar- und Investitionsunion (SIU). Die Studie datiert vom 11. Juni 2026; die Weitergabe erfolgte am 12. Juni 2026.

Für den Markt sind beide Nachrichtenpakete relevant: Die Meldung einer erhöhten, zugerechneten Beteiligung großer institutioneller Anleger signalisiert gestiegenes Interesse institutioneller Seite, wobei die konkrete Ursache als Sicherungs- oder Finanzierungsgeschäft (Aktiensicherheiten) ausgewiesen wird und nicht zwangsläufig eine strategische Akquisition nahelegt. Die positive Analystenbewertung von Barclays könnte zudem kurzfristig Nachfrage erzeugen und Kursdynamik fördern, sofern sich die prognostizierten Ergebnisverbesserungen materialisieren. Anleger und Marktteilnehmer dürften in den kommenden Wochen insbesondere auf operative Kennzahlen von flatexDEGIRO und regulatorische Entwicklungen in Bezug auf die SIU achten, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsprognosen zu bewerten.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 36,06EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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