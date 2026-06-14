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    Zinsschock & Nahost-Ängste treiben Bund-Future hoch – Rendite fällt

    Zinsschock & Nahost-Ängste treiben Bund-Future hoch – Rendite fällt
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in dieser Woche deutlich auf die Kombination aus geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten reagiert. Nach anfänglichen Verlusten drehten die Kurse am Donnerstag ins Plus: Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte auf 125,64 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf rund 3,02 Prozent. Die EZB hatte zuvor erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen angehoben und den Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent erhöht, um einem inflationsgetriebenen Preisschub infolge des Iran-Konflikts entgegenzutreten.

    Marktteilnehmer werteten die Entscheidung weitgehend als erwartet; dennoch signalisierten EZB-Präsidentin Christine Lagarde und diverse Ökonomen weiter bestehende Aufwärtsrisiken für die Inflation. Fachleute, darunter Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater, halten einen weiteren Zinsschritt im Laufe des Jahres für sinnvoll, sehen danach aber vermutlich das Ende des Erhöhungszyklus. Die Helaba bezeichnete es als wahrscheinlich, dass die Notenbank zwar Handlungsbereitschaft demonstriert, aber keinen klassischen, mehrstufigen Zinserhöhungszyklus einleiten werde.

    Parallel bestimmten wieder eskalierende Ereignisse zwischen den USA und dem Iran die Stimmung: Drohungen aus Washington, darunter Äußerungen über die mögliche Übernahme strategisch wichtiger Infrastruktur wie der Insel Kharg, sowie gegenseitige Angriffe beunruhigten die Märkte. Überraschenderweise reagierten die Ölpreise nur verhalten. Nachdem Hoffnungen auf ein baldiges US-iranisches Rahmenabkommen die Ölpreise zeitweise belastet hatten, dämpften sinkende Notierungen die Renditen weiter und stützten Anleihekurse – die Rendite zehnjähriger Papiere fiel bis auf 2,96 Prozent.

    In der Folge zeigte der Bund-Future kurzfristig Schwankungen zwischen etwa 125,18 und 126,25 Punkten. Fundamentale Treiber bleiben die Ölpreisentwicklung und die Unsicherheit im Nahen Osten, da beide Faktoren direkten Einfluss auf die Inflationserwartungen und damit auf die Geldpolitik haben. Für Anleger bedeuten die Entwicklungen erhöhte Volatilität, zugleich eröffnen sich Chancen für Duration-Strategien, falls die Notenbank nach einer moderaten Straffung längerfristig eine zögerlichere Haltung einnimmt. Kurzfristig bleibt jedoch die Perspektive für weitere Leitzinsschritte ein entscheidender Risikofaktor.

    Zwischen Donnerstag und Freitag zeigte der Markt mehrfach Richtungswechsel: Am Donnerstagvormittag notierte der Bund-Future bereits bei 125,18 Punkten (plus 0,12 Prozent) mit einer Rendite um 3,07 Prozent, ehe sich die Stimmung drehte und am Freitag zunächst leichte Verluste folgten (Bund-Future zeitweise 125,87 Punkte, minus 0,16 Prozent; Rendite rund 3,01 Prozent). Später trugen erneut rückläufige Ölpreise zu Kursgewinnen bei, so dass der Future bis auf 126,25 Punkte zulegte und die Rendite zehnjähriger Papiere auf 2,96 Prozent fiel. Marktkommentatoren warnen, dass politische Nachrichten, Ölmarktvolatilität und Hinweise der EZB über weitere Zinsschritte kurzfristig für weitere Schwankungen sorgen können und raten zu einer vorsichtigen Duration-Strategie. Anleger sollten Liquidität und Risiko neu bewerten.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 126,0EUR auf Ariva Indikation (12. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.




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