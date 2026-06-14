elumeo: Restrukturierung stoppt Talfahrt — Verluste schrumpfen

Treiber der Performance waren konsequente Kostensenkungen und eine im April 2025 eingeleitete tiefgreifende Restrukturierung. Zu den Maßnahmen zählen die Reduktion der Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden, der kurzfristige Personalabbau (nahezu 50 Vollzeitstellen bei Juwelo Deutschland), die Fokussierung auf Schmuck über 50 EUR sowie der verstärkte Einsatz KI-basierter Automatisierung zur Produktion und Mehrsprachigkeit der Shows. Die Effekte zeigen sich: Umsatz je Mitarbeiter stieg um 21,7 % auf rund 275 TEUR/FTE; Vertrieb und Verwaltungskosten sanken um 10,8 % auf 21,3 Mio. EUR.

Die elumeo SE hat ihren Geschäftsbericht 2025 vorgelegt – ein Bericht, der die Konsolidierungsphase nach einem schwierigen Jahr dokumentiert. Der Konzernumsatz fiel im Berichtsjahr um 9,9 % auf 39,1 Mio. EUR; das klassische Live-TV-Geschäft reduzierte sich deutlich auf 24,3 Mio. EUR (-15,9 %), während das Webgeschäft mit 14,8 Mio. EUR leicht zulegte (+2,5 %). Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich die operative Profitabilität: Das EBITDA belief sich auf -1,9 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA lag bei -0,5 Mio. EUR und damit deutlich über dem Vorjahreswert (-0,8 Mio. EUR). Das EBIT verbesserte sich auf -2,5 Mio. EUR; das Konzernergebnis konnte auf -2,84 Mio. EUR reduziert werden.

Bilanzseitig schrumpfte die Bilanzsumme auf 16,0 Mio. EUR; das Eigenkapital sank deutlich auf rund 1,3 Mio. EUR (Eigenkapitalquote 8,1 %), weit unter dem Ziel von 50 %. Liquiditätsposition und Cashflow sind stabiler: Liquide Mittel verblieben bei 1,64 Mio. EUR, der operative Netto-Cashflow war mit +0,4 Mio. EUR positiv.

Makro- und branchenspezifische Belastungen blieben hoch: schwaches deutsches BIP, sprunghaft gestiegene Edelmetallpreise (Gold +65,7 %; Silber über 100 %) sowie höhere Einspeiseentgelte in Kabelnetzen nach Wegfall des Nebenkostenprivilegs belasteten die Rentabilität. elumeo sieht in einem möglichen Rechtsstreit mit Vodafone über mutmaßlich überhöhte Einspeiseentgelte ein Chancenpotenzial in zweistelliger Millionenhöhe, zugleich bleibt das Verfahren ein Risikofaktor. Eine externe Klage (Kat Florence) wurde hingegen abgewiesen.

Strategisch setzt das Management weiter auf das Programm #Juwelo100 mit dem Ziel, das Kerngeschäft bis 2033 auf 100 Mio. EUR zu skalieren – Kernstück ist die 2024 gestartete KI-basierte Multi‑Language‑Plattform zur kosteneffizienten Internationalisierung von Juwelo TV. Für 2026 prognostiziert elumeo eine Umsatzbandbreite von -7 % bis +10 % und ein bereinigtes EBITDA zwischen -0,5 Mio. und +1,5 Mio. EUR; Voraussetzung ist anhaltende Kostendisziplin und eine leichte Erholung der Konsumstimmung.

Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 1,640EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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