Neues Modernisierungsgesetz erlaubt Gasheizungen – Risiko für Klima & KMU?

Die Debatte um das von der schwarz-roten Koalition vorgelegte Gebäudemodernisierungsgesetz hat in der ersten Lesung im Bundestag den Spannungsbogen zwischen Klimapolitik, Kostenverteilung und Investitionssicherheit deutlich gemacht. Kern der Reform ist die Abkehr von der bisherigen 65‑Prozent‑Regel, die neuinstallierte Heizungen zu einem Großteil mit erneuerbaren Energien betreiben wollte. Künftig bleiben Wärmepumpen, Fernwärme, Biomasse und hybride Modelle Fördergrößen – neu aber ist die explizite Zulassung von Gas‑ und Ölheizungen, sofern diese ab 1. Januar 2029 sukzessive mit CO2‑neutralen Brennstoffen wie Biomethan betrieben werden. Für bestehende Anlagen soll ab 2028 eine „Grüngasquote“ für Versorger greifen.

Wirtschaftspolitisch zielt Ministerin Katherina Reiche (CDU) auf einen Technologie‑offenen Neustart der Wärmewende; er soll Modernisierungszwänge abbauen und private Gestaltungsfreiheit stärken. Kritiker sehen darin jedoch ein schwaches Klimasignal und einen erhöhten Rechts‑ sowie Planungsaufwand für Marktteilnehmer. Insbesondere sorgt die geplante Kostenbremse, die Netzentgelte, CO2‑Preis und Biogasanteile hälftig zwischen Mieter und Vermieter teilt, für Verteilungskonflikte: Sie gilt laut Entwurf für „Wohnraummietverhältnisse“, nicht jedoch für Gewerbemieten. Das hat Grünen‑Fraktionschefin Katharina Dröge alarmiert. Sie warnt vor einer „Kostenfalle“ für kleine Betriebe – Friseursalons, Bäckereien, Handwerker und Pflegedienste –, die Mehrkosten allein tragen müssten. Gewerbliche Kunden könnten damit kurzfristig höhere Belastungen erleben, was Liquiditätsrisiken für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nach sich ziehen würde.

Auf rechtlicher Ebene prüft Die Linke eine Organklage am Bundesverfassungsgericht und beruft sich auf ein „Verschlechterungsverbot“ im Klimaschutz (Art. 20a GG). Die Partei beklagt fehlende Folgenabschätzungen und sieht Verfassungs‑ sowie Zielkonflikte hinsichtlich der Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor.

Vor dem Hintergrund dieser politischen Unsicherheit gewinnen konkrete Infrastrukturprojekte an Bedeutung: Sachsenenergie plant in Dresden eine Flusswasserwärmepumpe (50 MW) für rund 92 Mio. Euro, mit Inbetriebnahme 2031. Sie könnte jährlich etwa 300.000 MWh erzeugen und bis zu 45.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen – ein Beispiel dafür, wie kommunale Investitionen Systemalternativen zur fossilen Heizung bieten können.

Fazit: Das Gesetz sendet widersprüchliche Signale: mehr Technologieoffenheit, aber weniger Klarheit für Klimaziele und Verteilungsgerechtigkeit. Entscheidend wird das parlamentarische Verfahren sein – ebenso wie ergänzende Regelungen und Investitions‑anreize, die sowohl Klimaschutz als auch die Wettbewerbsfähigkeit von KMU sichern müssen.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 77,26EUR auf Ariva Indikation (12. Juni 2026, 20:15 Uhr) gehandelt.