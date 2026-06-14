Binect verkauft Tochter an hpc DUAL – 6,3 Mio. Erlös, Rückkäufe geplant

Hpc DUAL gilt in Österreich als Marktführer für die nachweisbare digitale Zustellung; das Produkt BriefButler wird eigenen Angaben zufolge von mehr als 90 Prozent der österreichischen Gemeinden genutzt. Die Käufergesellschaft verfolgt einen „Digital First“-Ansatz mit dualer Zustellung: digitale Zustellung als Standard mit physischer Zustellung als Fallback. Nach Unternehmensangaben nutzen bereits rund 1.900 Verwaltungen im DACH-Raum diese Methode. Beide Seiten betonen, dass hpc DUAL durch technische und finanzielle Kapazitäten bessere Wachstumsperspektiven und die Fortentwicklung der Binect-Produkte bieten werde.

Die Binect AG hat ihre einzige operative Tochtergesellschaft, die Binect GmbH, an die hpc DUAL Österreich GmbH veräußert. Der am 11. Juni 2026 notariell beurkundete Kauf- und Abtretungsvertrag sieht vor, dass der Käufer ein Gesamtvolumen von rund 6,3 Millionen Euro an die Binect AG zahlt; hinzu kommt ein bis Ende 2027 laufender Beratungsvertrag mit einem Volumen von bis zu 225.000 Euro. Der Vollzug der Transaktion ist für den 1. September 2026 geplant, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen, darunter die Zustimmung der Hauptversammlung der Binect AG, die für den 30. Juli 2026 einberufen ist.

Vorstand und Aufsichtsrat der Binect AG begründen den Verkauf mit dem hohen Investitionsbedarf, der nötig gewesen wäre, um die Binect GmbH als eigenständigen Digitalplayer weiterzuentwickeln. Die Unternehmensführung sieht in der Veräußerung an einen strategischen Marktteilnehmer die geeignetste Lösung, um das Geschäft langfristig zu sichern. Hpc DUAL signalisiert ihrerseits, die Binect-Plattform in das eigene Leistungsportfolio zu integrieren und das Hybridpost-Geschäft in Deutschland weiter auszubauen.

Finanzpolitisch sollen die Erlöse nicht in neue operative Aktivitäten reinvestiert werden. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, einen erheblichen Teil der Mittel durch Aktienrückkäufe und schrittweise Kapitalherabsetzungen an die Aktionäre der Binect AG auszuschütten. Die Binect AG ist im Frankfurter Basic Board notiert (ISIN DE000A3H2135).

Analysten dürften die Transaktion als defensiven, aber zugleich pragmatischen Schritt werten: Statt erhebliche Mittel in den Ausbau einer Stand‑alone-Plattform zu stecken, realisiert Binect nun Liquidität und reduziert operatives Risiko. Kurzfristig könnte der Aktienkurs auf die angekündigten Rückkäufe sensibel reagieren; langfristig hängt die Bewertung davon ab, wie Rückführungen an Aktionäre erfolgen und ob die verbliebene Holding strategische Optionen verfolgt. Mögliche Risiken bestehen in Kundenabwanderungen während der Integration und in der Abhängigkeit von der Zustimmung der Hauptversammlung.

Die Transaktion bedeutet einen strategischen Neuausrichtungsschritt: Binect tritt als reine Holding auf, während hpc DUAL seine Marktposition im DACH-Raum stärkt. Für Aktionäre und Kunden dürften die nächsten Monate – die Hauptversammlung und die Übergangsphase bis September – Richtungsweiser für die künftige Kapitalverwendung und operative Ausrichtung sein.

Die Binect Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 1,650EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.