Derivate-Effekt: Morgan Stanley kommt auf 15,59% bei Delivery Hero

Kernbotschaft der Gesamtstimmrechtsmitteilung: Die Gesamtzahl der Stimmrechte von Delivery Hero wird im Zuge einer Kapitalmaßnahme (Ausgabe von Bezugsaktien) mit Wirkung zum 12.06.2026 mit 303.796.856 angegeben. Damit ergibt sich die Grundlage für die Berechnung von Prozentanteilen der Stimmrechte nach § 41 WpHG; es werden keine Mehrstimmrechte ausgewiesen.

Delivery Hero hat am 12. Juni 2026 zwei Pflichtmitteilungen nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz über den Dienstleister EQS veröffentlicht: eine Gesamtstimmrechtsmitteilung zur neuen Gesamtzahl der Stimmrechte und eine Stimmrechtsmitteilung, mit der Morgan Stanley eine Schwellenberührung meldet. Beide Meldungen geben Einblick in die Eigentümerstruktur und die Wirkung von derivativen Instrumenten auf die effektive Stimmrechtslage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel meldete Morgan Stanley gemäß § 40 Abs. 1 WpHG eine Erhöhung seines Stimmrechtsinteresses, ausgelöst durch den Erwerb von Kundenwertpapieren, an denen Morgan Stanley & Co. LLC ein Nutzungsrecht hat. Nach der Mitteilung vom 11.06.2026 (publiziert 12.06.2026) hält Morgan Stanley & Co. International plc zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 22.407.288 Aktien, was 7,38 % der angegebenen Gesamtstimmrechte entspricht. Zudem führt die Bank eine Reihe von Instrumenten an, die zusätzliche Einflussmöglichkeiten begründen: Equity-Call-Optionen (8.921.500 Stimmrechte, 2,94 %), ein Rückrufrecht aus Wertpapierleihe (1.841.844, 0,61 %) sowie verschiedene andere Instrumente einschließlich Equity-Swaps (13.487.844, 4,44 %) und Equity-Puts. Insgesamt addieren sich direkte und zugerechnete Stimmrechte plus Instrumente zu einem kumulierten Anteil von 15,59 % (vorher zuletzt 13,54 %).

Auffällig ist eine leichte Abweichung zwischen den beiden Mitteilungen bei der ausgewiesenen Gesamtzahl der Stimmrechte: Die Stimmrechtsmitteilung von Morgan Stanley nennt 303.765.679 als Basis, während die gesonderte Gesamtstimmrechtsmitteilung 303.796.856 ausweist — eine Differenz von 31.177 Stimmen. Solche Differenzen können technische Ursachen oder zeitliche Abstufungen bei der Wirksamkeit von Kapitalmaßnahmen erklären; sie sind für die genaue Prozentberechnung jedoch relevant.

Für Investoren und Marktbeobachter bedeutet die Meldung, dass Morgan Stanley durch Kombination aus zugerechneten Aktien und derivativen Positionen eine substanzielle wirtschaftliche und potenziell stimmrechtliche Einflussgröße bei Delivery Hero darstellt. Die Veröffentlichungen erfolgten form- und fristgerecht über EQS, die Mitteilungen enthalten alle regulatorisch geforderten Angaben (LEI, Rechtsgrund, Zeitpunkt der Schwellenberührung).

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 37,48EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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