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    Bundesnetzagentur wird KI-Aufseher – Google haftbar für KI-Fehler

    Bundesnetzagentur wird KI-Aufseher – Google haftbar für KI-Fehler
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    Der Bundestag hat beschlossen, die Bundesnetzagentur als zentrale nationale Aufsichtsbehörde für Künstliche Intelligenz zu benennen. Mit diesem Schritt setzt Deutschland die europäische KI-Verordnung (AI Act) um, die als weltweit erstes grenzüberschreitendes Regelwerk eine zentrale Überwachungsstelle in jedem Mitgliedstaat vorsieht. Ziel der Verordnung ist laut EU-Kommission Verbraucherschutz und die Gewährleistung eines verantwortungsvollen Einsatzes von KI. Aus der Wirtschaft gibt es allerdings Bedenken, wonach zu strenge Regeln Innovation und Wettbewerbsfähigkeit behindern könnten. Für Betreiber und Anbieter von KI-Diensten bedeutet die Zentralisierung eine klarere Anlaufstelle für Genehmigungen, Kontrollen und Sanktionen — zugleich steigt die Erwartung an Compliance, Risikomanagement und Transparenz gegenüber Regulierern.

    Parallel dazu hat das Landgericht München I in einem zivilrechtlichen Verfahren entschieden, dass Google für falsche Aussagen seiner KI-gestützten „Übersicht“ direkt haftbar gemacht werden kann. Zwei Münchner Verlage hatten geklagt, weil die KI sie fälschlich mit Betrug und unseriösen Praktiken in Verbindung gebracht hatte. Das Gericht sah in der KI-Zusammenfassung keine reine Verlinkung, sondern eigenständige, dem Suchmaschinenbetreiber zurechenbare Inhalte. Anders als bei klassischen Suchergebnissen greife hier die bisherige Rechtsprechung, die Anbieter bei bloßen Auflistungen Dritter schützt, nicht.

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    Das Urteil konkretisiert die rechtlichen Risiken für Plattformbetreiber: KI-generierte Ausgaben, die in eigenen Worten Informationen zusammenfassen, gelten demnach als unternehmensnahe Inhalte. Die Entscheidung stellt klar, dass Nutzer nicht als Faktenprüfer fungieren können und entbindet Anbieter nicht von der Verantwortung für rufschädigende Fehlinformationen. Das Gericht untersagte Google die weitere Verbreitung der beanstandeten Behauptungen und sprach den Klägern erhebliche Verfahrenskosten zu; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

    Für die Wirtschaft ergeben sich daraus zwei miteinander verbundene Pflichten: erstens, die Einhaltung strenger regulatorischer Vorgaben gegenüber der Bundesnetzagentur; zweitens, eine erhöhte zivilrechtliche Haftung bei fehlerhaften KI-Ausgaben. Unternehmen müssen ihre Governance, Qualitätssicherungsprozesse und Haftungsstrategien anpassen. Investoren und Marktteilnehmer sollten die Folgen für Innovationsdynamik, Compliance-Kosten und potenzielle Haftungsrisiken bei KI-Geschäftsmodellen neu bewerten.

    Zudem dürften erhöhte Compliance-Kosten und mögliche Haftungsansprüche die Nachfrage nach spezialisierten Versicherungen, Rechtsberatung und technischen Lösungen zur Validierung von Trainingsdaten und Ausgabequalität beflügeln. Besonders betroffen sind datenintensive Plattformen, Sprachmodelle und Anbieter personalisierter Dienste, die ihre Produkte neu designen oder Features einschränken könnten, um Rechtsrisiken zu minimieren. International tätige Konzerne stehen vor zusätzlichen Koordinationsaufgaben, weil der nationale Aufseher im Rahmen der EU-Struktur eng mit anderen Behörden zusammenarbeiten muss. Kurzfristig ist mit rechtlicher und wirtschaftlicher Unsicherheit zu rechnen; langfristig könnte ein klarer regulatorischer Rahmen jedoch Vertrauen schaffen und Standards etablieren, die Wettbewerbsvorteile für regelkonforme Anbieter ermöglichen. Unternehmen, Investoren und Aufsichtsbehörden müssen jetzt proaktiv handeln, um Rechts- und Geschäftsrisiken zu begrenzen.



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