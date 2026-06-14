DN Group als Impact‑Investor: 105 Mio.-Deal mit Algene, EcoMotion im Fokus

Ende 2025 erwarb DN rund 25 % an der Algene Holding SE; der Kaufpreis von 105 Mio. Euro wurde durch die Abgabe von 30 Mio. More‑Impact‑Aktien in Form eines Aktientauschs beglichen. Zudem erfolgte im September 2025 eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über 88 % der Aktien an der EcoMotion Holding AG, die eine automatisierte, KI‑gestützte Parkhaustechnologie mit hoher Flächeneffizienz anbietet und sich an Immobilienentwickler, Logistiker und Parkhausbetreiber richtet.

Die DN Group AG positioniert sich als reiner Impact‑Investor und hat ihr Beteiligungsportfolio in den vergangenen Monaten maßgeblich ausgebaut. Laut Research der GBC AG (11.06.2026) fokussiert sich das Unternehmen auf Zukunftsbranchen wie Künstliche Intelligenz, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und investiert selektiv nach einem eigenen Venture Impact Assessment. Das bilanziell wichtigste Asset ist demnach die More Impact AG, ein börsennotierter Medtech‑Hub mit Patenten auf nadellose Injektionstechnologien (Speedinject) sowie Produkten wie der Z‑Boxx und M‑Boxx zur Reduktion von Schadstoffaufnahme und für medizinisches Cannabis.

Finanziell zeigte DN im Geschäftsjahr 2025 gemischte Signale: Die Gesamterträge sanken deutlich auf 47,52 Mio. Euro (Vj. 204,45 Mio.), das Nachsteuerergebnis stieg jedoch auf 23,10 Mio. Euro (Vj. 20,19 Mio.). Treiber waren Bewertungsgewinne aus der More‑Impact‑Beteiligung im Kontext des Algene‑Deals sowie erstmals nennenswerte Beratungserlöse von 2,51 Mio. Euro; gleichzeitig reduzierten sich sonstige betriebliche Aufwendungen deutlich.

GBC bewertet DN auf NAV‑Basis: Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellten per 31.12.2025 den Hauptaktivposten mit 412,72 Mio. Euro, insgesamt ergab sich ein NAV von 383,63 Mio. Euro oder 6,90 Euro je Aktie, weshalb GBC ein „Kaufen“‑Rating vergab (Analysten: Cosmin Filker, Marcel Goldmann). First Berlin Equity Research nahm am 12.06.2026 die Coverage auf, nennt elf Beteiligungen, ein Kursziel von 6,20 Euro und ein „Hinzufügen“‑Rating (Analysten: Alexander Rihane, Dr. Karsten von Blumenthal). First Berlin geht davon aus, dass DN die Holdings innerhalb von 24–48 Monaten teilweise veräußern könnte; die Bewertung basiert ebenfalls auf NAV mit Holding‑Abschlag.

Die Divergenz der Kursziele – 6,90 Euro (GBC) versus 6,20 Euro (First Berlin) – reflektiert unterschiedliche Annahmen zum Bewertungsabschlag von Holdings sowie zur Monetarisierung der Portfoliounternehmen. Beide Researchhäuser stützen sich auf NAV‑orientierte Modelle, sehen aber variierende Zeitfenster und Verkaufsszenarien. Investoren sollten deshalb besonders auf Fragen der Liquidität, der Exit‑Umsetzbarkeit und auf Fortschritte bei Schlüsselassets wie Algene und EcoMotion achten. Kurzfristige Kursschwankungen sind vor dem Hintergrund der illiquiden Beteiligungswerte und der operativen Entwicklung einzelner Portfoliounternehmen zu erwarten. Die nächsten 12–24 Monate werden entscheidend für die Realisierung von Werttreibern am Kapitalmarkt sein.

Hinweis: Beide Studien sind Research‑Publikationen, keine Anlageberatung; mögliche Interessenskonflikte werden angegeben.

Die Neon Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,65EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.