Intesa Sanpaolo: Aktie bleibt im Bullenmodus nahe Dreijahreshoch

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 5,699 Euro (11. Juni 2026). Damit notiert die Intesa-Sanpaolo-Aktie nur moderat unter dem Dreijahreshoch von 6,121 Euro und deutlich über dem Dreijahrestief von 2,327 Euro. Rechnerisch befindet sich der Kurs rund 89 Prozent über dem Tief und damit nahe am oberen Ende der Handelsspanne. Die im März 2026 gesehene Korrektur bis in den Bereich von gut 5,10 Euro wurde zügig wieder aufgeholt, was die Stärke der Käuferseite unterstreicht.

Die Aktie von Intesa Sanpaolo hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Ausgehend von einem Tief bei 2,327 Euro am 23. Juni 2023 hat sich der Kurs nahezu kontinuierlich nach oben gearbeitet und am 4. Februar 2026 ein Hoch von 6,121 Euro markiert. Zwischenzeitliche Konsolidierungen, etwa im Frühjahr 2024 um die Marke von 3,30 bis 3,40 Euro oder die Korrekturphase im März 2026, änderten nichts am übergeordneten Bild eines intakten Bullenmarktes. Insgesamt hat sich der Wert damit in diesem Zeitraum deutlich mehr als verdoppelt und notiert aktuell klar im oberen Bereich der Dreijahres-Range.

200-Tage-Linie bestätigt den Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Rallye seit Mitte 2025 deutlich aufwärtsgerichtet und lässt sich auf Basis der vorliegenden Daten aktuell näherungsweise im Bereich von rund 5,40 Euro verorten. Mit einem Schlusskurs von 5,699 Euro handelt die Aktie damit etwa 5,5 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser positive Abstand signalisiert einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus charttechnischer Sicht eher als normale Konsolidierungen innerhalb des bestehenden Bullenmarktes zu werten, solange der gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig unterschritten wird.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chart

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 5,20 bis 5,30 Euro eine erste markante Unterstützung herausgebildet. Dort drehte der Kurs im März 2026 mehrfach nach oben, nachdem zuvor Tiefs zwischen 5,150 und 5,211 Euro markiert worden waren. Eine weitere, stärkere Auffangzone liegt tiefer im Bereich von 4,70 bis 4,90 Euro, wo die Aktie im Frühjahr 2025 wiederholt nach Korrekturen nach oben abprallte. Auf der Oberseite ist die Zone von 6,00 bis 6,12 Euro der zentrale Widerstand: Hier verläuft das aktuelle Dreijahreshoch bei 6,121 Euro, das bislang nicht überwunden werden konnte. Kurzfristig fungiert zudem der Bereich um 5,90 bis 6,00 Euro als vorgelagerte Barriere. Ein Ausbruch über diese Marken würde den Weg in Richtung neuer Hochs freimachen, während Rücksetzer zunächst an den genannten Unterstützungen auf Käuferinteresse treffen dürften.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intesa Sanpaolo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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