🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silber: Anleger fürchten Crash

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silberpreis auf der Kippe: Ändert die Fed-Zinsentscheidung jetzt alles?

    Silber steuert auf die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch zu. Die jüngsten US-Inflationsdaten hatten das Edelmetall massiv unter Druck gesetzt. Die Lage ist kritisch. Ein Aspekt gibt jedoch Hoffnung.  

    Für Sie zusammengefasst
    Silber: Anleger fürchten Crash - Silberpreis auf der Kippe: Ändert die Fed-Zinsentscheidung jetzt alles?
    Foto: adobe.stock.com

    Silberpreis vor der Fed-Sitzung: Warum der Termin wichtig ist

    Die Gemüter am Silbermarkt sind erhitzt. Nach der Leitzinsanhebung durch die EZB richten sich die Blicke auf den kommenden Mittwoch (17. Juni). Der anstehende Fed-Termin baut eine gewaltige Drohkulisse auf, werden doch noch neben der Zinsentscheidung auch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlicht. Diese bergen die eigentliche Sprengkraft – vor allem die Zinsprojektionen. 

    Mit einer Leitzinsanhebung jetzt im Juni ist indes nicht zu rechnen. Aber bereitet die Fed die Märkte auf einen Zinsschritt in den nächsten Monaten vor? Nicht wenige Marktakteure erwarten, dass der Fed-Termin ein weiteres Preisbeben bzw. einen Crash bei Gold und Silber auslösen könnte. 

    Ändert die Fed-Zinsentscheidung jetzt alles für Silber?

    Die Erwartungshaltung an den Fed-Termin ist von großer Verunsicherung geprägt. Gibt es gravierende Abweichungen zu den März-Projektionen oder kommt es doch nicht so schlimm, wie befürchtet? Sollte Ersteres eintreten, könnte das zu weiteren Preisbeben bei Gold und Silber führen. Beide Edelmetalle sind angezählt. Sollten sich die Befürchtungen jedoch nicht bestätigen, dürften beide Metalle wieder durchstarten. Vor allem der Silberpreis hätte enormes Nachholpotenzial. Der Fed-Termin könnte jedoch auch bei Gold eine radikale Wende einleiten. 

    Hohe Anleiherenditen belasten Silber 

    Die Situation im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung ist maßgeblich von der Lage im Nahen Osten geprägt. Erst kürzlich machte eine weitere Ankündigung Trumps über einen „sehr schnellen Deal“ mit dem Iran die Runde. Es scheint sich auf diplomatischer Ebene zwar etwas zu bewegen, doch unterschrieben ist Stand jetzt noch nichts. Das hält die Ölpreise auf hohem Niveau. Denn obgleich Brent- und WTI-Öl zuletzt etwas zurückkamen, notieren sie noch immer deutlich über dem Vorkriegsniveau. 

    Hohe Ölpreise treiben die Inflation und damit die Zinssorgen. Das Ganze manifestiert sich wiederum in den Anleiherenditen. So notieren die Renditen für die wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen nur marginal unterhalb der wichtigen Marke von 4,5 Prozent. Hohe Anleiherenditen belasten maßgeblich Silber. Eine deutliche Erholung des Silberpreises kann nur mit deutlich sinkenden Anleiherenditen einhergehen. 

    Raketenstart fürs Depot: 50 € für SpaceX jetzt sichern! Exklusiv für wallstreetONLINE-Nutzer: Jetzt Smartbroker+-Depot eröffnen und einen Anteil der SpaceX-Aktie im Wert von 50 Euro erhalten.


    Hoffnungsschimmer für Silber: US-Dollar-Index verpasst Befreiungsschlag

    Ein starker US-Dollar ist ein weiterer potenzieller Belastungsfaktor für die Edelmetalle. Dazu der Blick auf den US-Dollar-Index. Trotz bester Rahmenbedingungen (hohe Anleiherenditen, Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik der Fed) verpasste es der US-Dollar-Index, einen Befreiungsschlag zu landen und sich oberhalb von 100 Punkten festzusetzen. Die 100 Punkte haben für den US-Dollar-Index große Bedeutung. Zum einen psychologisch, zum anderen stellen die 100 Punkte die obere Begrenzung einer Bodenbildungsformation dar. Ein deutlicher Sprung über die 100er Marke würde das Ende der Bodenbildung im US-Dollar-Index einleiten und möglicherweise eine kräftige Erholung initiieren. Ein solches Szenario könnte für Gold und Silber problematisch werden. 

    Silberpreis-Prognose: Zwischen 54 und 80 US-Dollar ist kurzfristig alles möglich

    Der Fed-Termin am Mittwoch hat das Potenzial, größere Preisbewegungen bei Silber auszulösen. Der in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle befürchtete Preissturz auf 54 US-Dollar blieb bislang zwar aus, doch vom Tisch ist dieses Szenario noch nicht und könnte aktuell werden, sollte der Fed-Termin unliebsame Überraschungen bereithalten. Auf der anderen Seite ist Silber derzeit so stark überverkauft und die Stimmung unter Anlegern ist derart schlecht, dass bereits das Ausbleiben negativer Überraschungen zu einer deutlichen Erholungsrallye führen könnte. 

    Eine große Unbekannte gibt es nach wie vor: Wie reagiert Silber auf ein durch ein Abkommen besiegeltes Ende des Iran-Kriegs? Ein rasanter Preisanstieg sollte in diesem Fall nicht überraschen.
    Kurzum: Obgleich weitere Preiseinbrüche in Richtung 54 US-Dollar oder 50 US-Dollar nicht auszuschließen sind, dürfte die Silberkorrektur sich dem Ende nähern. Die Stunde für antizyklisch agierende und meinungsstarke Anleger und Investoren ist gekommen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silber: Anleger fürchten Crash Silberpreis auf der Kippe: Ändert die Fed-Zinsentscheidung jetzt alles? Silber steuert auf die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch zu. Die jüngsten US-Inflationsdaten hatten das Edelmetall massiv unter Druck gesetzt. Die Lage ist kritisch. Ein Aspekt gibt jedoch Hoffnung.  
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     