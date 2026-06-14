Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

JR Kyushu ist ein zentraler Akteur im Schienenverkehr auf Kyushu, mit diversifizierten Dienstleistungen in Immobilien und Gastronomie. Sie konkurrieren mit anderen regionalen Bahnbetreibern und punkten durch einzigartige Zugerlebnisse.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Kyushu Railway Company nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Kyushu Railway Company gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,39 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Kyushu Railway Company investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -3,96 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Kyushu Railway Company verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,39 %.

Mit +3,39 % Dividendenrendite bietet Kyushu Railway Company ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Kyushu Railway Company für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,39 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,11.

Kyushu Railway Company weißt eine Marktkapitalisierung von 3,00 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,39 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.