Dividenden im Fokus
Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +6,80 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
JR Kyushu ist ein zentraler Akteur im Schienenverkehr auf Kyushu, mit diversifizierten Dienstleistungen in Immobilien und Gastronomie. Sie konkurrieren mit anderen regionalen Bahnbetreibern und punkten durch einzigartige Zugerlebnisse.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Kyushu Railway Company nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Kyushu Railway Company gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,39 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Kyushu Railway Company investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -3,96 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Kyushu Railway Company verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,39 %.
Mit +3,39 % Dividendenrendite bietet Kyushu Railway Company ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Kyushu Railway Company für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,39 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,11.
Kyushu Railway Company weißt eine Marktkapitalisierung von 3,00 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,39 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Kyushu Railway Company Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.06.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Kyushu Railway Company Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 19,400€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,39 %, eine Investition von etwa 176.992€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|121,00
|+5,22 %
|+3,39 %
|2026
|115,00
|+17,35 %
|+2,91 %
|2025
|98,00
|+5,38 %
|+2,49 %
|2024
|93,00
|0,00 %
|+2,60 %
Warum Kyushu Railway Company für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,39 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,80 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,11
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Kyushu Railway Company Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,43 %
|1 Monat
|-3,00 %
|3 Monate
|-5,83 %
|1 Jahr
|-14,91 %
Informationen zur Kyushu Railway Company Aktie
Es gibt 155 Mio. Kyushu Railway Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,00 Mrd. € wert.
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Ob die Kyushu Railway Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kyushu Railway Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.