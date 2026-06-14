Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 24/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: 641210013
Insiderkäufe vom 08.06.26 bis 14.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|20,59 Tsd.€
|600 Stk.
|1
|19,05 Tsd.€
|10,13 Tsd. Stk.
|1
|3,56 Tsd.€
|500 Stk.
Insiderverkäufe vom 08.06.26 bis 14.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|1,17 Mio.€
|900,00 Tsd. Stk.
MHP Hotel
Wochenperformance: -6,29 %
Wochenperformance: -6,29 %
Platz 1
flatexDEGIRO
Wochenperformance: +11,48 %
Wochenperformance: +11,48 %
Platz 2
The Platform Group
Wochenperformance: -52,92 %
Wochenperformance: -52,92 %
Platz 3
Viromed Medical
Wochenperformance: -3,42 %
Wochenperformance: -3,42 %
Platz 4
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