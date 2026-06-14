OpenText schafft mit einer Investition von 105 Millionen Euro in Cork und Galway 400 Arbeitsplätze und baut agentengestützte KI und souveräne Cloud in Europa aus

Die Investition ist die bislang größte Investition in Irland durch ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und treibt für Kunden in der EMEA-Region die Entwicklung von agentengestützter KI, souveräner Cloud sowie Cyber-Resilienz voran.

Der irische Premierminister Micheál Martin TD und Michael Lohan, Geschäftsführer von IDA Ireland, geben gemeinsam mit OpenText ein neues EMEA-Exzellenzzentrum in Cork bekannt

DUBLIN, 14. Juni 2026 /PRNewswire/ -- OpenText (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement für Unternehmens-KI mit Hauptsitz in Waterloo, Ontario, Kanada, gab heute eine Investition in Höhe von 105 Millionen Euro bekannt, durch die in den nächsten drei Jahren 400 neue Arbeitsplätze an den Standorten des Unternehmens in Irland geschaffen werden sollen. Mit dieser Zusage, durch die OpenText seine Investitionen in Irland verdoppelt, baut das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen agentengestützte KI, Cybersicherheit, souveräne Cloud sowie digitale Betriebsabläufe deutlich aus, um Volkswirtschaften und öffentliche Sektoren in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu unterstützen.

Dies ist die bislang größte Einzelinvestition eines Technologieunternehmens mit Hauptsitz in Kanada in Irland, die von der irischen Regierung über IDA Ireland unterstützt wird. Die Investition in Höhe von 105 Millionen Euro fließt in Betrieb sowie Forschung und Entwicklung in drei Bereichen, die für vertrauenswürdige Unternehmens-KI grundlegend sind – agentengestützte KI, souveräne Cloud und Cybersicherheit – und wird bei OpenText in Cork und Galway hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. In Irland ansässige Entwickler und Forscher werden diese KI- und Cloud-Funktionen für die EMEA-Märkte konzipieren, bereitstellen, absichern und betreiben.

OpenText gab die Investition heute in Dublin gemeinsam mit dem irischen Premierminister Micheál Martin TD und Michael Lohan, dem Geschäftsführer von IDA Ireland, bekannt und setzte damit einen bedeutenden Meilenstein in der technologischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kanada und Irland.

„Die Investition von OpenText in Irland ist ein klares Bekenntnis zu der engen und wachsenden wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Irland und Kanada", sagte der irische Premierminister Micheál Martin. „Sie spiegelt die Stärke unserer langjährigen Beziehung wider und wird dazu beitragen, neue Möglichkeiten für Innovation, Handel und die Schaffung wertschöpfungsstarker Arbeitsplätze zwischen unseren beiden Ländern zu eröffnen. Da Irland sich darauf vorbereitet, die EU-Ratspräsidentschaft zu übernehmen, unterstreichen Investitionen dieser Größenordnung zudem unsere Rolle bei der Gestaltung der Wettbewerbsfähigkeit Europas in den Bereichen KI, digitale Infrastruktur und Innovation und stehen für die Art internationaler Partnerschaft, die für das künftige Wachstum und die Resilienz Europas von zentraler Bedeutung sein wird."

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