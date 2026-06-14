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    Dividenden im Fokus

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    Dividendenkracher mit +19,67 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Dividenden im Fokus - Dividendenkracher mit +19,67 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Obayashi-Gumi (Obayashi Corp.) ist ein führender japanischer Baukonzern mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur- und Ingenieurprojekte sowie Projektentwicklung. Stark im Inlandsmarkt und im Asien-Pazifik-Raum. Wichtige Konkurrenten: Shimizu, Taisei, Kajima. USP: hohe Ingenieurkompetenz, Großprojekte, nachhaltige Bau- und Smart-City-Lösungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Obayashi-Gumi nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Obayashi-Gumi gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,06 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,67 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Obayashi-Gumi investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +115,09 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Obayashi-Gumi verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,06 %.
    Mit +3,06 % Dividendenrendite bietet Obayashi-Gumi ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,67 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Obayashi-Gumi für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,06 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,11.
    Obayashi-Gumi weißt eine Marktkapitalisierung von 11,69 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,06 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Obayashi-Gumi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Obayashi-Gumi Aktie. Sie steigt um +0,60 % auf 16,900. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,06 %, eine Investition von etwa 98.040 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 94,00 +6,82 % +3,06 %
    2026 88,00 +8,64 % +2,86 %
    2025 81,00 +8,00 % +4,09 %
    2024 75,00 +78,57 % +4,40 %
    2023 42,00 +31,25 % +4,29 %
    2022 32,00 0,00 % +3,38 %

    Warum Obayashi-Gumi für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,06 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +19,67 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,11
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Obayashi-Gumi

    +0,60 %
    +4,91 %
    -18,57 %
    -17,79 %
    +29,55 %
    +14.595,65 %
    ISIN:JP3190000004WKN:858426
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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