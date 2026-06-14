Dividenden im Fokus
Dividendenkracher mit +19,67 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Obayashi-Gumi (Obayashi Corp.) ist ein führender japanischer Baukonzern mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur- und Ingenieurprojekte sowie Projektentwicklung. Stark im Inlandsmarkt und im Asien-Pazifik-Raum. Wichtige Konkurrenten: Shimizu, Taisei, Kajima. USP: hohe Ingenieurkompetenz, Großprojekte, nachhaltige Bau- und Smart-City-Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Obayashi-Gumi nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Obayashi-Gumi gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,06 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+19,67 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,11 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Obayashi-Gumi investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +115,09 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Obayashi-Gumi verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,06 %.
Mit +3,06 % Dividendenrendite bietet Obayashi-Gumi ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,67 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Obayashi-Gumi für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,06 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,11.
Obayashi-Gumi weißt eine Marktkapitalisierung von 11,69 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,06 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Obayashi-Gumi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.06.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Obayashi-Gumi Aktie. Sie steigt um +0,60 % auf 16,900€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,06 %, eine Investition von etwa 98.040€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|94,00
|+6,82 %
|+3,06 %
|2026
|88,00
|+8,64 %
|+2,86 %
|2025
|81,00
|+8,00 %
|+4,09 %
|2024
|75,00
|+78,57 %
|+4,40 %
|2023
|42,00
|+31,25 %
|+4,29 %
|2022
|32,00
|0,00 %
|+3,38 %
Warum Obayashi-Gumi für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,06 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +19,67 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 13,11
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen