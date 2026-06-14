Dividendenkracher mit +19,67 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Obayashi-Gumi (Obayashi Corp.) ist ein führender japanischer Baukonzern mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur- und Ingenieurprojekte sowie Projektentwicklung. Stark im Inlandsmarkt und im Asien-Pazifik-Raum. Wichtige Konkurrenten: Shimizu, Taisei, Kajima. USP: hohe Ingenieurkompetenz, Großprojekte, nachhaltige Bau- und Smart-City-Lösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Obayashi-Gumi nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Obayashi-Gumi gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,06 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,67 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Obayashi-Gumi investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +115,09 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Obayashi-Gumi verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,06 %.

Mit +3,06 % Dividendenrendite bietet Obayashi-Gumi ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,67 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Obayashi-Gumi für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,06 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,11.

Obayashi-Gumi weißt eine Marktkapitalisierung von 11,69 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,06 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.