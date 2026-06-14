Top-Artikel der Kalenderwoche 24/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Ford muss in den USA 255.000 Focus erneut in die Werkstatt holen: Ein altes Ventilproblem kann den Motor während der Fahrt plötzlich abwürgen.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Trotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes konnte die Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt punkten. Ist die Erholung bereits der Auftakt einer Trendwende?

Die Inflation im Euroraum droht wieder breiter zu werden. Analysten rechnen mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Für Anleger könnte der Donnerstag zum Stresstest werden.

China kauft kaum noch saudisches Öl – trotz Preisnachlass. Der Rückzug der Raffinerien sendet ein brisantes Signal an den Ölmarkt.

Trotz des heftigsten Nasdaq-Absturzes seit 14 Monaten bleiben viele Anleger voll im KI-Trade investiert. Citi warnt jetzt vor neuen Abverkäufen und gefährlichen Long-Liquidationen.

Belgien und Dänemark geben grünes Licht für Teslas FSD-System. Die jüngsten Entscheidungen könnten weitreichende Folgen haben.

Das SpaceX-IPO hat Wall Street in Atem gehalten. Und das Debür ist geglückt. Zwischenzeitlich notierte die heiß begehrte Aktie mehr als 30 Prozent im Plus. Am Ende des ersten Tages stand am Ende ein Plus von 19,2 Prozent

Der größte Börsengang der Geschichte könnte einen milliardenschweren Schattenmarkt entlarven. Erst nach Ablauf wichtiger Sperrfristen zeigt sich, was manche Anleger tatsächlich besitzen.

Viele Anleger fürchten Milliardenrisiken bei HCA. Michael Burry hält genau das für eine große Chance.

Trotz des heftigen Krypto-Abverkaufs sieht VanEck großes Potenzial für Bitcoin und erwartet zum Jahresende eine mögliche Trendwende.