Top-Artikel der Kalenderwoche 24/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Ford-Rückruf eskaliert: 255.000 Focus droht Motor-Aus
Ford muss in den USA 255.000 Focus erneut in die Werkstatt holen: Ein altes Ventilproblem kann den Motor während der Fahrt plötzlich abwürgen.
Rheinmetall-Aktie: Ist eine Trendwende jetzt nur noch eine Frage der Zeit?
Trotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes konnte die Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt punkten. Ist die Erholung bereits der Auftakt einer Trendwende?
EZB vor dem Zins-Hammer: Jetzt wird es ernst
Die Inflation im Euroraum droht wieder breiter zu werden. Analysten rechnen mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Für Anleger könnte der Donnerstag zum Stresstest werden.
China lässt Saudi-Öl liegen: Jetzt wackelt der Markt
China kauft kaum noch saudisches Öl – trotz Preisnachlass. Der Rückzug der Raffinerien sendet ein brisantes Signal an den Ölmarkt.
Nach dem Nasdaq-Crash werden aggressive Short-Wetten aufgebaut
Trotz des heftigsten Nasdaq-Absturzes seit 14 Monaten bleiben viele Anleger voll im KI-Trade investiert. Citi warnt jetzt vor neuen Abverkäufen und gefährlichen Long-Liquidationen.
Autonomes Fahren: Tesla gelingt der nächste Durchbruch in Europa
Belgien und Dänemark geben grünes Licht für Teslas FSD-System. Die jüngsten Entscheidungen könnten weitreichende Folgen haben.
SpaceX-Aktie knallt fast 20 Prozent hoch – und Musk wird Billionär
Das SpaceX-IPO hat Wall Street in Atem gehalten. Und das Debür ist geglückt. Zwischenzeitlich notierte die heiß begehrte Aktie mehr als 30 Prozent im Plus. Am Ende des ersten Tages stand am Ende ein Plus von 19,2 Prozent
Haben Anleger überhaupt echte SpaceX-Aktien gekauft?
Der größte Börsengang der Geschichte könnte einen milliardenschweren Schattenmarkt entlarven. Erst nach Ablauf wichtiger Sperrfristen zeigt sich, was manche Anleger tatsächlich besitzen.
Anleger haben übertrieben: Michael Burry kauft diese abgestürzte Aktie
Viele Anleger fürchten Milliardenrisiken bei HCA. Michael Burry hält genau das für eine große Chance.
Bitcoin-Absturz als Kaufchance: Experte erwartet Jahresendrallye
Trotz des heftigen Krypto-Abverkaufs sieht VanEck großes Potenzial für Bitcoin und erwartet zum Jahresende eine mögliche Trendwende.