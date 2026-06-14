🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Keine Regional- und Fernzüge auf der Berliner Stadtbahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Baustellen auf Berliner Stadtbahn belasten Verkehr
    • Regional- und Fernverkehr auf Ost‑West‑Achse umgeleitet
    • S-Bahnverkehr meist normal an einzelnen Tagen ausgesetzt
    Keine Regional- und Fernzüge auf der Berliner Stadtbahn
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn seit Sonntag sorgen für größere Verkehrsbehinderungen. Sechs Monate lang wird auf der Ost-West-Achse durch Berlin gebaut. Bis zum 12. Dezember fahren deshalb zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof keine Regional- und Fernzüge. Sie werden umgeleitet oder fallen aus, kündigte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) an.

    Der S-Bahnverkehr ist laut dem VBB nicht betroffen - allerdings gibt es Ausnahmen. An den Tagen 26. bis 29. Juni, vom 24. bis 27. Juli und vom 31. Juli bis 3. August fahren auch die S-Bahnen von Freitagabend bis zur Nacht auf Montag nicht. An den übrigen Tagen kann es aber voller in den S-Bahn-Zügen werden. Die Bahn plant unter anderem Brücken-, Gleis- und Weichenarbeiten am Hauptbahnhof, am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof.

    Die Stadtbahn ist eine etwa 12 Kilometer lange Strecke zwischen Charlottenburg und Ostbahnhof, zum Großteil auf Viadukten. Für die Zeit der Bauarbeiten umfahren Fern- und Regionalzüge diese Strecke./vr/nif/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Keine Regional- und Fernzüge auf der Berliner Stadtbahn Die Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn seit Sonntag sorgen für größere Verkehrsbehinderungen. Sechs Monate lang wird auf der Ost-West-Achse durch Berlin gebaut. Bis zum 12. Dezember fahren deshalb zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     