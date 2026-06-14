Politiker fordern ehrliche Bilanz bei Bahn-Großprojekten

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn muss Probleme bei der Sanierung von Bahnstrecken aus Sicht von Verkehrspolitikern von SPD und CDU künftig offener benennen. "Bei aller Erleichterung über das Ende der Umleitungen dürfen wir die gravierenden Schwachstellen dieses Mammutprojekts nicht verschweigen", sagte SPD-Expertin Anja Troff-Schaffarzyk zum Abschluss der Streckensanierung Berlin-Hamburg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bauzeitenpläne und Puffer für kritische Infrastrukturen müssten künftig robuster und krisenfester kalkuliert werden, sagte sie. "Die Bilanz weist Schattenseiten auf, die wir ungeschönt benennen müssen."