Rheinmetall sorgt sich um deutsch-französisches Panzerprojekt
- Rheinmetall fürchtet französischen Ausstieg aus MGCS
- Frankreich plant drastische Budgetkürzung für MGCS
- MGCS soll Leopard 2 und Leclerc bis 2040 ersetzen
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs fürchtet der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Ausstieg der Franzosen auch beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. "Eine Gefahr ist immer da, aber es ist noch nichts entschieden", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der "Welt am Sonntag".
Nach Informationen des Rheinmetall-Chefs plane Frankreich, das Budget für das MGCS-Projekt drastisch zu kürzen, schreibt die Zeitung. "Wir haben null Entscheidungen über das finale Budget", sagte Papperger. Die Konsequenz wären Verzögerungen: "Wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, wird man nicht schneller, und wir sind jetzt schon sehr langsam."
Vorhaben auf Initiative der französischen und deutschen Regierung
Das auf Initiative der französischen und der deutschen Regierung begonnene Vorhaben "Main Ground Combat System" (MGCS, Hauptsystem für den Bodenkampf) ziele darauf ab, bis 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc durch ein plattformübergreifendes Bodenkampfsystem ersetzen zu können, hieß es bei der Gründung der Projektgesellschaft für das Panzervorhaben.
Beteiligt sind neben Rheinmetall der französische Thales -Konzern sowie KNDS. Das Unternehmen war aus der Fusion des deutschen Panzerherstellers Krauss-Maffei Wegmann und des staatlichen französischen Rüstungsunternehmens Nexter hervorgegangen.
Bisher eine Zwischenlösung
Als Zwischenlösung bis zum Start des MGCS hatten die von deutscher Seite beteiligten Unternehmen Rheinmetall und KNDS Deutschland bereits die Entwicklung eines neuen Kampfpanzers angeschoben, der von der Militärfachpresse inoffiziell "Leopard 3" betitelt wird.
Die ersten Exemplare sollen Anfang der 2030er Jahre in Dienst gestellt werden, während die Einsatzbereitschaft des MGCS-Panzers erst in den 2040er Jahren erwartet wird. "Das ist eine Wahnsinnszeit. Ich kann heute nicht sagen, ob es überhaupt ein MGCS geben wird", sagte Papperger der "Welt am Sonntag".
Am Dienstag hatten Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach langen Querelen das Ende des milliardenschweren Kampfjet-Projekts FCAS (Future Combat Air Systems) verkündet. Die Unternehmen Dassault und Airbus konnten sich in den Verhandlungen darüber nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen./kf/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 234,3 auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,91 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +33,73 %/+75,53 % bedeutet.
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Sehr rotgefärbter realitätsfremder Beitrag aus der FAZ, kann man zum Frühstück lesen, aber nicht ernst nehmen.
Was ich persönlich nie verstehen werde: Warum verbringt jemand täglich Zeit damit, über ein Unternehmen zu schreiben, an das er angeblich überhaupt nicht glaubt und bei dem er keinerlei Absicht hat zu investieren? Wer von einer Aktie nichts hält, hat doch Tausende andere Anlagemöglichkeiten.
Gerade deshalb sollte jeder Anleger seine Entscheidungen auf Basis von Geschäftsberichten, Unternehmensmeldungen, Marktumfeld und eigenen Analysen treffen – und nicht aufgrund besonders lauter Stimmen in einem Forum. Denn am Ende entscheiden nicht die Beiträge, sondern die Geschäftsentwicklung und die Zahlen eines Unternehmens über den langfristigen Kursverlauf.