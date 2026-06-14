Verdi fordert mehr Lohn im Handel

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi mobilisiert im festgefahrenen Tarifkonflikt im Handel am Dienstag zu einer Demonstration in Stuttgart. Hintergrund sind die laufenden Tarifrunden im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Zwar hätten die Arbeitgeber erste Angebote vorgelegt, diese würden jedoch "nicht einmal die zu erwartenden Preissteigerungsraten ausgleichen". Mit der Demonstration und einer anschließenden Kundgebung machen die Beschäftigten laut Verdi deutlich, dass sie sich mit weiteren Verzögerungen und unzureichenden Angeboten nicht hinhalten lassen.