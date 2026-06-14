Glasfaser-Internet ist in Norddeutschland weit verbreitet
- Bremen 86 Prozent Glasfaser, Norden stark ausgebaut
- Süden und Osten kaum Glasfaser, Thüringen 26 Prozent
- Bundeskabinett initiiert TKG-Reform zum Glasfaserausbau
HAMBURG (dpa-AFX) - Glasfaser-Internet ist in Norddeutschland im Vergleich zum Rest des Landes weit verbreitet. In Bremen ist der Ausbau am weitesten fortgeschritten. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind überdurchschnittlich viele Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen, wie aus dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur hervorgeht.
In Bremen können demnach 86 Prozent der Haushalte Glasfaser-Internet nutzen. Der entsprechende Anteil in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegt zwischen 80 und 72 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern hat etwa jeder zweite Haushalt (49 Prozent) einen Anschluss. Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt in der gesamten Bundesrepublik.
Das Vergleichsportal Verivox hat die öffentlichen Daten untersucht. Dass Bremen bundesweit Vorreiter ist, erklärt Verivox-Fachmann Jörg Schamberg damit, dass in dem Zwei-Städte-Staat frühzeitig verbindliche Kooperationen mit mehreren Anbietern abgeschlossen worden seien. Zudem investierten Telekommunikationsunternehmen bevorzugt in städtischen Regionen.
Glasfaser-Ausbau im Süden und Osten weniger lukrativ
Am schlechtesten ist das Glasfasernetz in Thüringen ausgebaut. Dort kann nur etwa jeder vierte Haushalt (26 Prozent) Glasfaser-Internet nutzen. Auf dem vorletzten Platz landet Baden-Württemberg, dann folgt Sachsen.
Glasfaserkabel werden in der Regel unter der Erde verlegt, um sie zu schützen. "Verlangsamt wird der aufwendige Tiefbau etwa in den bergigen Regionen Süddeutschlands", sagte Schamberg der Deutschen Presse-Agentur. Im Osten sei der Glasfaser-Ausbau in den dünn besiedelten Regionen nicht lukrativ.
Regierung will Ausbau beschleunigen
Um den Glasfaser-Ausbau zu beschleunigen, hat das Bundeskabinett diesen Monat eine Reform des Telekommunikationsgesetzes auf den Weg gebracht. Glasfaseranbieter sollen neue Möglichkeiten erhalten, um nicht angeschlossene Häuser verkabeln zu können. Alternativ sollen sich Eigentümer selbst innerhalb einer Frist um den Anschluss kümmern müssen./lkm/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 24,40 auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,31 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +26,76 %/+47,89 % bedeutet.
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Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
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Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.