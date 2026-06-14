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    Weitere Verdi-Proteste an Kliniken am Montag

    Für Sie zusammengefasst
    • Proteste an über 120 Krankenhäusern gegen Kürzungen
    • Verdi ruft Servicekräfte bundesweit zu Aktionen auf
    • Forderung nach guter Bezahlung und besseren Bedingungen
    Weitere Verdi-Proteste an Kliniken am Montag
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - An deutschen Krankenhäusern gehen am Montag Proteste gegen Kürzungen im Gesundheitswesen weiter. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat bundesweit Service-Beschäftigte an mehr als 120 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu Aktionen aufgerufen. Es kann dabei nach Angaben eines Verdi-Sprechers auch zu kleineren Einschränkungen in den Häusern kommen. Gefordert werden gute Bedingungen und Bezahlung für Bereiche wie Reinigung, Küche, Wäscherei, Logistik, Patiententransport, Empfang, Technik, Sterilisation oder Sicherheitsdienst.

    Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler kritisierte, wegen gestiegenen Kostendrucks seien Beschäftigte fast überall in Tochtergesellschaften ausgegliedert und schlechter bezahlt worden. "Diese ungute Entwicklung könnte durch die Kürzungspläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für die Krankenhäuser und die Altenpflege weiter zunehmen." Die CDU-Politikerin will mit umfassenden Spar- und Reformprogrammen weitere Kostenanstiege bei Gesundheit und Pflege eindämmen./bw/DP/he






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    Weitere Verdi-Proteste an Kliniken am Montag An deutschen Krankenhäusern gehen am Montag Proteste gegen Kürzungen im Gesundheitswesen weiter. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat bundesweit Service-Beschäftigte an mehr als 120 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu Aktionen aufgerufen. …
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