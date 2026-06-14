Israel greift nach Hisbollah-Attacke Vororte Beiruts an
- Israel bombardierte Hisbollah-Ziele in Dahija
- Mindestens drei Tote und mehrere Verletzte gemeldet
- Anwohner Beiruts berichten von Kriegsmüdigkeit
TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Es seien "Terrorziele" der Hisbollah in den als Dahija bekannten südlichen Vororten beschossen worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und des Verteidigungsministers Israel Katz. "Der Angriff erfolgte als Reaktion auf den Beschuss israelischen Territoriums durch die Hisbollah." Nach libanesischen Angaben wurden mindestens drei Menschen getötet.
Die israelische Armee teilte mit, es sei ein Kommandozentrum der Hisbollah in Beirut angegriffen worden. Es seien Schritte unternommen worden, um mögliche Schäden für Zivilisten zu minimieren, einschließlich des Einsatzes von präziser Munition und Luftaufklärung.
Der libanesische Zivilschutz berichtete von mindestens drei Toten und sechs Verletzten. Augenzeugen sagten, in dem getroffenen Gebäude habe die Hisbollah ein Büro gehabt. Aus libanesischen Kreisen heiß es, Israel habe erneut einen Kommandeur der Miliz angegriffen.
Schwere Schäden und Verwüstung
Arabische Fernsehsender zeigten Bilder eines Luftangriffs in dem Gebiet. Dabei stiegen hohe Rauchwolken auf, anschließend waren auch schwerbeschädigte Gebäude und eine verwüstete Straße zu sehen. Anwohner berichteten örtlichen Medien zufolge von mindestens zwei Explosionen.
Die Hisbollah hatte zuvor nach israelischen Militärangaben erneut den Norden Israels mit mehreren Sprengstoff-Drohnen angegriffen. Das israelische Militär teilte mit, es habe zwei Einschläge auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gegeben. Niemand sei verletzt worden.
Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich forderte daraufhin Gegenangriffen in Dahija. Vor einer Woche hatte Israel die Vororte bereits als Reaktion auf Hisbollah-Raketenfeuer auf den Norden des Landes angegriffen. Daraufhin reagierte der Iran mit Raketenangriffen auf Israels Norden.
Kriegsmüdigkeit im Libanon
Für die Bewohner von Beiruts Vororten sind die Angriffe teils zu einem schrecklichen Alltag geworden. "Jeden Sonntag ist es dasselbe. Für zwei Stunden nach einem Angriff verlassen wir die Gegend, dann kehren wir zurück", sagte eine Anwohnerin der dpa. Die Menschen seien kriegsmüde./raf/DP/he
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