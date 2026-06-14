Syrien
Planen keine Beteiligung am Krieg im Libanon
- Syrien verneint Militärische Beteiligung im Libanon
- Anliegen Syriens vorrangig 1,5 Mio Flüchtlinge
- Damaskus sucht Nähe zu Arabern, USA und Westen
DAMASKUS/BEIRUT (dpa-AFX) - Syrien plant nach Worten von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa keine Beteiligung am Krieg im benachbarten Libanon zwischen der Hisbollah und Israel. Die Gerüchte über einen Einmarsch Syriens im Libanon seien falsch, sagte al-Scharaa gestern in Damaskus der Staatsagentur Sana zufolge. "Wir unterstützen ein Ende des Kriegs, eine Stärkung der Institutionen, die Schmiede wirtschaftlicher Verknüpfungen und eine Beruhigung der Lage im Libanon." Viel wichtiger sei für Syrien aktuell die Frage der schätzungsweise 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Libanon.
US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt eine mögliche Beteiligung Syriens am Krieg Israels gegen die Hisbollah erwähnt. Die USA könnten dem Libanon helfen mit gezielteren Angriffen gegen die Miliz, "oder wir können Syrien empfehlen". Syrien habe einen "guten Anführer" und bringe die Lage im eigenen Land sehr erfolgreich unter Kontrolle, sagte Trump - eine Anspielung auf den Sturz des früheren syrischen Machthabers Baschar al-Assad, der mit dem Iran und der Hisbollah verbündet war.
Die Regierung von Syriens Übergangspräsident al-Scharaa sucht die Nähe zu arabischen Staaten, den USA und weiteren Ländern des Westens. Gegenüber dem Iran, dem wichtigsten Unterstützer der Hisbollah, wie auch zu Israel ist Damaskus eher auf vorsichtige Distanz gegangen.
Die Beziehungen zwischen Syrien und dem Libanon sind seit Jahrzehnten von Spannungen und teils schweren Konflikten geprägt. Syrische Truppen waren während des Bürgerkriegs im Libanon (1975-1990) in das Nachbarland einmarschiert und offiziell erst 2005 abgezogen. Syriens Regierung hatte dort in dieser Zeit massiven Einfluss auf Politik, Militär und Sicherheitsbehörden./jot/DP/he
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Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?
Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher
Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz: