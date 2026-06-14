ILA Berlin geht mit Besucherplus zu Ende
- ILA Berlin verzeichnet 110000 Besucher statt 95000
- 765 Aussteller aus 37 Nationen zeigten Innovationen
- Acht Rüstungsfirmen bereit für neues Kampfflugzeug
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA Berlin) ist mit einem Besucherplus zu Ende gegangen. Rund 110.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien zur Messe am Flughafen BER gekommen, teilten die Veranstalter mit. Vor zwei Jahren kamen 95.000 Gäste.
765 Aussteller aus 37 Nationen zeigten am BER vom 10. bis 14. Juni neue Produkte und Innovationen aus Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung, es gab Diskussionsrunden und Flugvorführungen militärischer und ziviler Art.
"Die Luft- und Raumfahrt ist sowohl Schlüsselindustrie als auch strategische Infrastruktur", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), Marie-Christine von Hahn. Der BDLI veranstaltet die ILA mit der Messe Berlin gemeinsam. Zur Eröffnung kam Kanzler Friedrich Merz (CDU).
Treffen von Politik und Wirtschaft
Nach dem Aus des französisch-deutschen Kampfflugzeug-Projekts FCAS wurde auf der ILA bekannt, dass die acht Rüstungsunternehmen Airbus , MTU , Hensoldt , MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr sowie Rohde und Schwarz für die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs bereitstehen.
Die Ausstellung wurde auch zum Ort politischen Protestes: Pro-Palästina-Aktivisten hatten sich am 10. Juni auf die Straße geklebt und damit den Zugang zur Messe versperrt. Polizisten lösten die Männer und Frauen von der Straße.
Die Geschichte der ILA begann mit der ersten internationalen Luftschifffahrt-Ausstellung 1909 in Frankfurt am Main, dann ging es nach Berlin und zwischenzeitlich auch nach Hannover. Die ILA findet seit 1992 in Berlin-Schönefeld statt, inzwischen am Flughafen BER./vr/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 179,7 auf Tradegate (12. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,29 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,73 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +19,11 %/+33,67 % bedeutet.
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Hallo zusammen,
wenn ich mir die Wertschöpfungskette in der Luftfahrt ansehe, lande ich bei der Suche nach verlässlichen Cashflows recht schnell abseits der großen Airlines. Ein besonders spannendes Glied dieser Kette sind für mich die Triebwerkshersteller, allen voran MTU Aero Engines [WKN: A0D9PT].
Ich habe MTU im Rahmen meiner "Combilanalyse" (Kombination aus Dividenden- und Wertschöpfungsketten-Analyse) genauer unter die Lupe genommen und die Daten in einem FactSheet zusammengefasst (siehe Bild anbei).
Das Geschäftsmodell: Rasierer und Klinge Was MTU so stark macht, ist die Struktur der Einnahmen. Der Verkauf eines neuen Triebwerks bringt oft nur geringe Margen. Das eigentliche Geld wird in den 30 Jahren danach verdient: durch hochprofitable, vertraglich gesicherte Wartungsarbeiten und den Verkauf von Ersatzteilen. MTU ist durch Beteiligungen an globalen Triebwerksprogrammen quasi auf Jahrzehnte an die weltweite Flugzeugflotte gekoppelt.
Ein Blick auf die Zahlen (FactSheet):
- Dividendenrendite: Mit 1,27 % auf den ersten Blick kein klassischer High-Yielder.
- Sicherheit: Die Payout-Quote auf den Free Cashflow liegt bei sehr gesunden 47,3 %. Die Dividende ist also operativ extrem gut gedeckt.
- Historie: Das 10-jährige Dividendenwachstum (CAGR) von 2,8 % p.a. ist solide, auch wenn Corona hier natürlich eine Delle hinterlassen hat (seit 2 Jahren wieder kontinuierliche Steigerungen).
- Performance: Auf 10 Jahre ein massiver Outperformer (+246 %), auf 1-Jahres-Sicht aktuell jedoch im Minus (-11 %).
Der Elefant im Raum: Die Risiken Der aktuelle Rücksetzer kommt nicht von ungefähr. Die finanziellen Belastungen durch Qualitätsmängel bei aktuellen Programmen (Stichwort: GTF-Rückrufe) drücken auf die Stimmung. Zudem schwebt langfristig die Frage nach neuen Antriebstechnologien im Raum.
Meine Frage an die Runde: Wie seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell? Ist der Rücksetzer (-11 % auf 1 Jahr) für euch eine klare Einstiegschance in einen technologischen Burggraben, oder meidet ihr die Aktie, bis die aktuellen Rückruf-Themen bilanziell komplett verdaut sind?
(Den kompletten Check der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette inkl. aller FactSheets findet ihr übrigens hier: https://www.dividenden-wachstum.de/luftfahrt-aktien-wertscho…)
Freue mich auf eure Einschätzungen!
Um die 300 € aber ein guter Einstieg.