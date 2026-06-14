Keine Zusammenarbeit mit der AfD

NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat Kooperationen mit der AfD erneut kategorisch abgelehnt. "Niemand bei klarem Verstand in der Freien Demokratischen Partei denkt über irgendeine Form der Zusammenarbeit mit der AfD nach oder hat das jemals getan", sagte Kubicki auf einem Landesparteitag in Schleswig-Holstein. "Wer etwas anderes behauptet, betreibt allein das Geschäft unserer politischen Gegner."

An die Liberalen appellierte er, etwaige Diskussionen über das Verhältnis der FDP zu anderen Parteien beenden. Die Liberalen definierten sich nicht über den Abstand zur CDU, zur AfD oder anderen Parteien, sondern nur über inhaltliche Aussagen. "Wir sind eine eigenständige politische Kraft."